Přemýšleli jste někdy nad tím, jak jste na tom s postřehem a chytrostí? Zdali vám nedělá problém všimnout si každého detailu nebo jste v tomto směru spíše člověkem, kterému tyto detaily unikají? Zkuste si naši zábavnou hádanku. Poznáte, který z mužů je levák?

Zábavná hádanka

Hádanky a jim podobné testy jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou způsobem, jak dokonale potrénovat mozek a rozhýbat všechny mozkové závity. Na své si tak přijdou skutečně všichni.

close info Pinterest zoom_in Který muž na obrázku je levák? Chytří to dají do 10 vteřin

Cílem každého hlavolamu je především zapojit důvtip a za jeho pomoci najít řešení. Ačkoliv jsou hádanky a hlavolamy způsobem, jak zlepšit kognitivní schopnosti, smysl pro detail a samotné přemýšlení, pořád by to měla být zábava.

Na to bychom neměli zapomínat. Při řešení hádanek je často nutné vidět i to, co se na první dobrou jeví jako zdánlivě neviditelné.

Příkladem takového hlavolamu je i naše zábavná hádanka. Vyřešit ji ale zvládnou jen lidé skutečně chytří. Budete patřit mezi ně?

Pokud to ale nedáte v časovém limitu 10 vteřin, pak na potlesk rozhodně zapomeňte. Ten si zaslouží jen ti, kteří to v námi vymezeném čase zvládnou. Pokud si to chcete vyzkoušet a chcete zjistit, jak na tom se svou chytrostí jste, nastavte si časovač svých hodinek na námi požadovaný čas. Pak se pozorně podívejte na náš obrázek. A co že na něm vlastně je?

Na obrázku vidíte 5 mužů různých profesí. Vidíme zde fotografa, číšníka, spisovatele, dřevorubce a kováře.

Který muž je levák?

Někde uprostřed těchto profesí je však ukrytá výzva, která čeká na vaše odhalení. Najít ji ale rozhodně nebude snadné.

Najdi rozdíly na těchto obrázcích:

Zdroj: Youtube

Vaším úkolem je na našem obrázku určit, který z mužů je levák. Je potřeba si každého z mužů skutečně prohlédnout a nevynechat jeden jediný důležitý detail.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste muže leváka odhalili, pak vám patří veliká gratulace. Patříte mezi jedince, kteří přemýšlí rychle a všímají si každého detailu.

Tuto vlastnost jistě využijete i v jiných oblastech svého života, ne pouze při řešení hádanek a testů. Pokud ale stále nevíte, který z mužů je levák, nezoufejte. My to víme a jsme připravění vám to říct.

Levákem je číšník. Víte proč? Pro leváky je snazší držet tác a sklenice v pravé ruce, která je jejich statickou rukou, a zákazníky obsluhovat levou rukou, která je jejich aktivní rukou.

Zdroje: www.jagranjosh.com, timesofindia.indiatimes.com, science.howstuffworks.com