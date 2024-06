Jak jste na tom s postřehem a IQ? Pokud myslíte, že dobře, pak rozhodně nikam neodcházejte a vyzkoušejte si naši hádanku. Najdete na obrázku logickou chybu?

Jak jste na tom s postřehem?

Pro mozek platí jedno velice důležité pravidlo. To zní: „používej nebo ztratíš“. V praxi to znamená nutit mozek neustále pracovat a dávat mu správné podněty k přemýšlení. Jen tak se vyhnete degenerativním chorobám typu demence a Alzheimerova choroba.

close info Pinterest zoom_in Cvičení postřehu: Najdi na obrázku pouště logickou chybu.

Mozek potřebuje aktivitu. Potřebuje trénovat, stejně jako například svaly v našem těle, i když jde o trochu jiný trénink. Cílem každého člověka by tedy mělo být mozek neustále nutit, aby přemýšlel. A to kdykoliv, kdy to je jen trochu bude možné.

S tím vám mohou pomoci mentální cvičení. Laicky řečeno cvičení určené mozku, o kterých odborníci říkají, že jsou pro náš mozek spásou. Ti, co se v pravidelných intervalech věnují intelektuálním činnostem, méně zapomínají a degenerativní choroby je obcházejí obloukem.

Jednou z činností, která vám v tomto ohledu může pomoci, jsou logické hry, hádanky a rébusy. Ty jsou pro vitalitu mozku a udržení jeho aktivity jako dělané. Nutí nás přemýšlet, analyzovat, logicky zvažovat a hledat řešení.

Abychom zrychlili myšlení a zlepšili své kognitivní funkce, je potřeba se věnovat konkrétním úkonům. Právě ty se jeví jako nejlepší tréninkem pro náš mozek, který využijeme i v jiných oblastech svého života.

Pokud vám na vašem mentálním zdraví záleží, pokud chcete být vitální na dlouhé roky dopředu, pak s mozkovými hrami začněte nyní. Třeba tím, že si vyzkoušíte tu naši. Je určená k procvičení postřehu a IQ. O co v ní jde? Najít na obrázku pouště logickou chybu.

Najdete ji?

Cílem každé hádanky je zapojit mozek tak, aby pracoval naplno. Máte na to ale omezený čas. Najít logickou chybu musíte v časovém limitu pouhých 8 vteřin. Zvládnete to?

Obrázkový IQ test : Najděte chybu na obrázku?

Zdroj: Youtube

A co na obrázku vlastně vidíte? Na obrázku vidíte poušť plnou písku, dva putující velbloudy a jednu zelenou palmu. A právě někde uprostřed tohoto výjevu je chyba, která čeká na vaše odhalení.

Oba velbloudi hledí zpříma do dálky a putují zleva doprava. Nad jejich hlavami září slunce. Abyste logickou chybu objevili, je třeba projít celý obrázek kousek po kousku a nevynechat jeden jediný detail.

Je tak máte šanci dobrat se správného výsledku a logickou chybu objevit. Nesmíte ale jednat zbrkle a to ani za předpokladu, že na to máte omezený čas.

V okamžiku, kdy se časovač hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste logickou chybu na obrázku pouště našli, pak vám patří veliká gratulace. Pokud stále nevíte, kde se chyba nachází, pak nezoufejte. My vám to prozradíme.

Když se zadíváte na velbloudy, není vám divné, že nevrhají stín? To je odpověď naší hádanky. Právě chybějící stín je onou hledanou logickou chybou.

