Hádanky nejsou jen slovní hry, nebo optické iluze. Hádanky máme různého druhu a všechny představují jedinečný trénink pro naši mysl. Jednu takovou pro vás máme i my. Stačí mezi obrázky starého muže a jeho psa najít tři zásadní rozdíly.

Cvičení mysl

Naše mysl potřebuje být neustále v zápřahu, aby si zachovala všechny kognitivní funkce. Jsou jimi pozornost, koncentrace a paměť. Ty potřebujeme ke kvalitnímu každodennímu životu, nejen k řešení hádanek.

Tyto kognitivní funkce potřebujeme především v reálném životě. V práci, ve škole, při konverzací s ostatními. Zkrátka všude tam, kde se objevíme.

Naše mysl funguje na podobném principu jako svaly našeho těla, které si bez řádného tréninku a pohybu nedokáží udržet svou vitalitu, sílu a funkčnost.

S mozkem je to stejné. Mozek si žádá obdobný trénink, náročné úkoly a hlavně naši pozornost, aby pracoval do vysokého věku a my jsme nestrádali a mohli si podzim života užívat plnými doušky.

Jak s mozkem pracovat? Odborníci na mentální zdraví radí, abychom neustále měli chuť získávat nové informace. To znamená učit se novým věcem, být zvídaví a svět kolem sebe objevovat.

Rozdíly mezi obrázky

Právě informace, vědomosti a dovednosti nutí mozek přemýšlet a důkladně pracovat. Nutí ho zůstat aktivní, čímž mu pomáhají, aby nezestárnul.

Najděte rozdíly mezi obrázky:

Zdroj: Youtube

Jedním z příkoří, které ohrožuje každého stárnoucího člověka, je zapomínání. To ale nevzniká samovolně následkem toho, že jsme každý rok o rok starší, ale naší vlastní lenivostí.

S přibývajícím věkem totiž mozek zapojujeme daleko méně, než tomu bylo, když jsme byli mladí. Mozek už nemusí podávat takový výkon jako dřív a začne pohodlnět.

Pohodlí však neprospívá zdraví tohoto orgánu. Ba naopak. Abyste mozek udrželi aktivní, nuťte ho pracovat neustále. Aspoň budete mít život veselejší a nikdy vám nebude hrozit nuda.

Jednou z možností, jak trénovat mozek, jsou obrázkové hádanky. Ty jsou zábavné a nápomocné právě pro trénink mozkových závitů. Vyzkoušet si můžete tu naši.

V ní je nutné mezi obrázky objevit tři zásadní rozdíly, které oba obrázky odlišují. Na vyřešení máte 17 sekund. Buďte pozorní a udělejte vše proto, aby se vám to povedlo.

Pokud ani tak rozdíly neobjevíte, podívejte se na obrázek níže, kde máte všechny rozdíly vyznačené.

close info Pinterest zoom_in Vidíte je?

Zdroje: www.jagranjosh.com, truongmamnontrucviet.edu.vn, www.msn.com