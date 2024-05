Dbáte na zdraví svého mozku a k tomu se rádi bavíte? Pak si rozhodně nenechte utéct naši jedinečnou hádanku proti stárnutí mozku. Dokážete najít mezi obrázky piknikové scény 3 rozdíly?

Proti stárnutí mozku

Trénink mozku je velice důležitý. Nejen že díky němu neustále procvičujete kognitivní funkce, ale zlepšujete myšlění a předcházíte zapomínání. To je nezbytnou součástí našeho života s přibývajícím věkem.

Za 20 sekund najdi 3 rozdíly mezi obrázky piknikové scény

Právě trénink mozku slouží jako účinná prevence degenerativních onemocnění, jako jsou demence a Alzheimerova choroba. Právě Alzheimerova choroba je nejčastější formou demence, která dokáže náš život obrátit zcela vzhůru nohama.

Toto progresivní onemocnění, které začíná plíživě mírnou ztrátou paměti, může nakonec přerůst v závažný problém, kdy postižený není schopný jakkoliv reagovat na své okolí.

Nejznámějšími rizikovými faktory Alzheimerovy choroby jsou věk, genetika a životní styl. Nedostatečná fyzická aktivita, špatná strava, příliš mnoho alkoholu a kouření, to vše může ke vzniku Alzheimerovy choroby přispět.

Důležitá je prevence. Nenechte se však mýlit. Nejde pouze o zdravý životní styl. Zdravě jíst a dostatečně se hýbat jsou jen malé dílky této skládačky. Odborníci se shodují, že stejně důležité je udržovat mozek v neustálé činnosti, která podporuje myšlenkové pochody a schopnost učit se nové informace.

Najdete 3 rozdíly?

Právě mentální trénink pomáhá vzniku různých forem demence účinně předcházet. Co to v praxi znamená?

Hodně číst, v jednom kuse nasávat nové informace a snažit se neustále procvičovat svou paměť. Mozek nikdy nesmí zakrnět. Jednou z forem mentálního tréninku je řešení hádanek, hlavolamů a kvízů.

Jednu takovou hádanku vám přinášíme i my. Je vytvořená tak, aby rozhýbala všechny mozkové závity a sloužila jako prevence proti stránutí mozku. O co v této hádance jde? Na zdánlivě obyčejném výjevu piknikové scény musíme najít 3 důležité rozdíly, které oba obrázky odlišují.

To se vám navíc musí povést v časovém horizontu pouhých 20 sekund. Zvládnete to? Pokud jste rozhodnutí si i přes značnou obtížnost naši hádanku vyzkoušet, pak se rychle pusťte do práce.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek po 20 vteřinách zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste naši hádanku pokořili a rozdíly našli, pak vám gratulujeme. Patříte k lidem, jejichž mozek nestárne.

V případě, že stále nevíte, kde se rozdíly nachází, nezoufejte. My vám to rádi sdělíme. První rozdíl je viditelný na stromě za dívkou, na jehož kmeni na obrázku 2 chybí část větve. Druhý rozdíl najdete v dlaních dívky, respektive v melounu, který drží. Na obrázku 2 je sněděný, zatímco na obrázku 1 pořád velký kus melounu zbývá. Poslední rozdíl je ukrytý za zeleným křovím v dáli, za kterým na obrázku 2 chybí domy, které jsou ale na obrázku 1 dobře viditelné.

