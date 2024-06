Hádanky a hlavolamy byly kratochvílí již za našich babiček. Ty jimi s oblibou bavily nejen samy sebe, ale především nás ve chvílích nudy a nicnedělání. Hádanky jsou skvělým cvičením pro mozek a prevencí degenerativních onemocnění. Zkuste si jednu s námi. Najdete na obrázku skrytého delfína?

Skrytý delfín

Hádanky a hlavolamy jsou víc než zábavnou kratochvílí ve chvílích, kdy se nudíme a nemáme takříkajíc do čeho dloubnout. Jsou způsobem, jak zbystřit všechny své smysly a zapojit své přemýšlení naplno. Pravidelným řešením hádanek a hlavolamů zlepšujeme kognitivní schopnosti, postřeh i logický úsudek.

Trénink mozku zahrnuje aktivity, které jsou pro něj samotný náročnou a také poměrně vysilující výzvou. Pokud se však zvládnete, posunete své myšlení na novou, lepší úroveň.

Řešení hádanek a hlavolamů se zdá přívětivé také s postupujícím věkem, kdy začínáme zapomínat a myšlení už dávno není tím, čím bývalo. Jsme ohrožení výskytem degenerativních onemocnění jako jsou demence či Alzheimerova chorova.

Pro lidský mozek platí podle odborníků jedno důležité pravidlo. To zní „používej, nebo ztratíš“.

Laicky řečeno to znamená, že pokud svůj mozek budeme neustále trénovat, zůstane po dlouhou dobu fit a vitální. Pokud se však podvolíme lenosti, dost možná nám některá z těchto nemocí hrozí.

Lidé, kteří svůj mozek neustále trénují, skutečně mají nižší výskyt demence a dalších degenerativních onemocnění. Abyste pro svůj mozek něco udělali, můžete si zkusit naši hádanku.

Najdete ho?

Není na ní nic tak složitého, pokud tedy budete přemýšlet a neunikne vám žádný podstatný detail. O co v naší hádance jde? Na zdánlivě jednoduchém obrázku vidíme růži. To by nebylo nic zvláštního, kdyby růže byla tím, co k rozlušení hádanky potřebujeme.

Najdete zvíře skryté na obrázku?

To ale není. Někde uprostřed tohoto výjevu je ukrytá výzva, která čeká na to, až ji objevíte. Tou výzvou je skrytý delfín. Ten na obrázku skutečně je a vaším úkolem je ho nejen najít, ale také nám ho ukázat.

Mozková cvičení jsou založená na důsledné práci všech našich smyslů, zapojení logiky a samozřejmě dokonalém postřehu. Je nutné zapojit hlavu a nevynechat žádný důležitý detail. Jen tak máte šanci dobrat se správného výsledku. Proces hledání deldína navíc stěžuje fakt, že na vyřešení této hádanky máte pouhých 5 vteřin.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste skrytého delfína objevili, pak vám patří veliká gratulace. Právě jste se zařadili mezi ty nejlepší, jejichž mozkové funkce pracují na jedničku. Jste mimořádně bystří a neunikne vám žádný detail.

Pokud ale stále nevíte, kde se delfín nachází nachází, pak nezoufejte. My vám to prozradíme. Stačí se podívat na obrázek níže, kde je delfín vyznačený žlutým kroužkem. Tak co, už ho vidíte?

Vidíte delfína?

