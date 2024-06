Jak moc dbáte na to, aby byl váš mozek fit a vitální? Pokud vám záleží na vašem mentálním zdraví, pak rozhodně nikam neodcházejte. Zkuste si naši hádanku a najděte mezi obrázky tři důležité rozdíly.

Jen pro chytré

Neustálá mentální aktivita je jedinou možností, jak udržet mozek stále v „provozu“ a zachovat si kognitivní funkce do pokročilého věku. To ale není rada je pro starší ročníky. I v mladém věku bychom měli neustále vyhledávat podněty, které nás nutí přemýšlet a samozřejmě hledat řešení.

Skvělým způsobem, jak mozek trénovat, jsou mozkové hry. Většina z nich se zaměřuje na zlepšení paměti a logického úsudku. Obzvláště u dětí a seniorů jsou tyto hry zaměřené na plnění předevm stanovených úkolů, které rozvíjí mysl a nenechají mozek usnout na vavřínech.

O co v těchto hrách jde? Především o udržení pozornosti, zapojení všech mozkových závitů a také o dlouhodobé zapamatování si sdělených informací. Setkat se můžete i s hrami, které pracují s pracovní pamětí.

Víte, co tento pojem znamená? Ve zkratce jde o označení činností jako je zapamatování si právě vyslechnutých pokynů nebo pouhé počítání v hlavě. Tedy nic náročného, co byste nezvládli.

Mozkové hry jsou určené ke zlepšení koncentrace, dětem pomáhají s učením a verbálnám projevem a využít je mohou také děti nebo jedinci trpící ADHD nebo ti, jež mají poblém uspořádat své myšlenky.

Najdete rozdíly?

Mozkové hry bychom měli hrát všichni. Jsou dokonalým způsobem, jak udržet vitalitu mozku na dlouhé roky dopředu. Lze jimi trénovat paměť, a to nejen u dětí, ale také dospělých a seniorů. Co dál nám tyto hry mohou dát?

Najdete zvíře skryté na obrázku?

Díky nejrůznějším logickým hrám, rébusům a hádankám získáváme a osvojujeme si schopnost kritického myšlení. To se z pohledu psychologie jeví jako skvělá zpráva. Díky kritickému myšlení dáváme význam informacím i světu kolem sebe.

Jsme schopní analyzovat, porovnávat, vyvozovat odpovídající závěry a také posouvat své myšlení na vyšší a samozřejmě lepší úroveň.

Jedním ze způsobů, jak účinně pracovat s myšlením, logikou a hlavně postřehem, jsou hádanky a hlavolamy. Jejich praktikováním bystříte smysly a nutíte mozek pracovat naplno. Pokud cítíte, že se v tomto směru potřebujete zlepšit, pokud chcete tu nejlepší prevenci degenerativních onemocnění a zdraví vašeho mozku vám není lhostejné, pak rozhodně nikam neodcházejte a vyzkoušejte si naši hádanku.

A o co v ní jde? Na zdánlivě obyčejných obrázcích eskymačky držící rybu na prutu se skrývají tři důležité rozdíly, které oba obrázky odlišují. Na vás je tyto rozdíly najít a samozřejmě nám sdělit, kde přesně jsou.

Na vyřešení hádanky máme omezený čas. Musíte to zvládnout za pouhých 10 vteřin. Jakmile se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste rozdíly mezi obrázky eskymaček našli, pak vám patří veliká gratulace.

Pokud stále hledáte a nevíte, kde rozdíly jsou, pak nezoufejte. My to víme a rádi vám je ukážeme. Stačí se podívat na obrázek níže, kde jsou všechny rozdíly zakroužkované červeně. Tak co, byly tam, že?

