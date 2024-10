Poznáte dívenku na staré fotce? Byla slavná, měla krásný hlas, odmítala lékařskou pomoc, zavinila si smrt

close info Archiv ČT / Archiv ČT

Elena Velímská 2. 10. 2024 clock 4 minuty gallery video

Talentovaná, živá zpěvačka slovenského původu byla hvězdou především 70. a ještě 80. let, na nějaký čas se vytratila a než mohla opět zazářit, odešla předčasně do hudebního nebe kvůli strachu z lékařů. Poznáte z fotky půvabnou blondýnku, která vstoupila do hudebního světa v šestnácti letech?

