Má velmi osobité názory na život, ostatně, ten mu nikdy nic nedal zadarmo. Všechno, čeho kdy dosáhl, si poctivě vydobyl sám. Poznáte, kdo je zamračený mladík na fotce, který se stal slavným českým kuchařem?

Pražský rodák byl v mládí typický kluk. Učení ho nebavilo a podle známek z chování nepatřil ani k těm hodnějším. Že by s maminkou třeba rád vařil? Tak to ani náhodou. Jenže život mu to zařídil jinak.

Školní léta

I když jeho školní výsledky neodpovídaly studiu na střední škole, rozhodl se jít ke zkouškám na průmyslovku, stejně jako jeho starší bratr. V jednom rozhovoru zavzpomínal, že přijímačky neudělal, takže skončil na učilišti pro kuchaře: „Byla to z nouze ctnost. Maminka mi tehdy říkala, když už jdeš na toho kuchaře, tak ať je z tebe aspoň fajnovej kuchař. Jenže fajnovejch kuchařů tady bylo tenkrát pět a půl. Já měl kliku, že jsem narazil na pana Franka. Byl to sekáč, dobrý, rovný chlap, kuchař jako ze škatulky. Hodně mě ovlivnil.“

Sportovec

I když byste to do něj možná neřekli, je to velký sportovec. Teď tedy úměrně věku. V mládí ale hrál aktivně baseball, a protože se ještě před tím věnoval atletice, takže uměl běhat i házet, dotáhl to až do národního týmu. Díky tomu měl možnost podívat se ještě před revolucí na západ. Dnes si občas zahraje golf a pohybu se věnuje hlavně z pohledu zdraví.

Zahraniční zkušenosti

Těsně před revolucí se rozhodl k emigraci do Nizozemska. Tady ukázal, že se nebojí jakékoliv práce, protože dokonce pracoval jako umývač nádobí v čínské restauraci. Odtamtud se pak vydal do Austrálie. Jenže tam zjistil, že vlastně ani zas tak moc vařit neumí, protože tamní kuchyně byla jiná liga.

A opět prokázal, že se nebojí práce. Do práce chodil klidně i o tři hodiny dřív, aby se vždy dokonale připravil. Jak sám o sobě říká, měl motivaci tuhle výzvu zvládnout. Navíc ho hnala ješitnost. Nechtěl totiž nikomu udělat radost, že to nezvládne. A povedlo se, díky své píli nejdřív dostal práci jako sous-chef, později se stal dokonce šéfkuchařem.

Opět na domácí scéně

Po čase se náš zatím neznámý šéfkuchař rozhodl vrátit domů. Díky svým zkušenostem získal pozice šéfkuchaře v několika významných pražských hotelových restauracích, kde kuchyni pozvedl opět o pár levelů výše.

A protože chtěl být vždycky svým vlastním pánem, časem se rozhodl si založit vlastní podnik. Právě ten první je výjimečný už tím, že prostory pocházejí z první republiky. Když k nim přidáte i špičkovou gastronomii, máte zážitek na celý život.

To ale našemu kuchaři nestačilo a časem k tomu prvnímu přibyly ještě další dva podniky.

Televizní hvězda

Do televize se dostal vlastně tak trochu náhodou. A vzhledem k následujícímu vývoji dost šťastnou. Navíc se ukázalo, že se před kamerou pohybuje naprosto přirozeně, takže si vyzkoušel několik řad různých gastronomických pořadů, kterým dal úroveň profesionála, jež dává přednost kvalitním ingrediencím a z jednoduchého vaření vykouzlí doslova manu nebeskou.

Obávaný šéf

Tak co, poznali jste, že řeč byla o obávaném šéfovi z Ano, šéfe, Zdeňkovi Pohlreichovi? I když tenhle matador gastronomie jako takové působí poněkud nepřístupným dojmem a je mu vlastní břitký suchý humor, českým strávníkům ukázal a snad ještě ukáže, jak správně jíst a že uvařit si dobré jídlo není zas taková věda.

