Externí autor 2. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Roztomilý chlapec na snímku je přední český herec a scenárista. Jeho zásluhou existují snímky jako Vesničko má středisková nebo Jáchyme, hoď ho do stroje! Jako herec zářil například ve snímku Kolja či Vratné lahve.

Tento chlapec na fotografii se narodil 28. března 1936 v Praze. Vystudoval gymnázium a následně Vysokou školu pedagogickou. Nakonec se vydal cestou umělce a to se mu vyplatilo. Dnes je známý herec, scenárista, dramatik a textař.

Ženy jeho života

Inspiraci ve své tvorbě často bere přímo z rodiny. „Maminka byla dojímavá. A to jsem taky. Proto se nestydím napsat scénu, o které vím, že bude dojemná. A kašlu na to, že mi budou říkat, že je to kýč. Protože dojetí a smích jsou váhy. Takový je život, že se někdy smějeme a jindy pláčeme,“ uvedl před lety pro Český rozhlas.

Osudovou ženou známého herce se stala jeho spolužačka z Vysoké školy pedagogické. Vzali se v roce 1959 a společně mají dvě děti. Dcera Hana je spisovatelkou a syn Jan úspěšný režisér.

Právě manželka Božena může za to, že se z něj stal umělec. Božena, která se živila celý život jako učitelka, mu tehdy dovolila pracovat v Praze v rozhlase.

„Představte si, že jste v Žatci a máte dvě děti. A manžel se rozhodne, že půjde do Prahy. To ji čekalo. I když jsem každý víkend jezdil do Žatce, ale bylo to od ní hrdinství. A já jsem jí dodneška vděčný, že tenkrát řekla: Jdi, vrátit se můžeš vždycky,“ vychválil svou manželku v Televizi Seznam.

V Československém rozhlase se stal jedním z autorů rozhlasového pořadu Nealkoholická vinárna U Pavouka a právě tam vznikla dnes již legendární postava Járy Cimrmana.

Tajemný muž je s Boženou šťastně ženatý už přes šedesát let. Jednou ovšem ve svém manželství uklouzl. Zamiloval se do půvabné slovenské kolegyně během natáčení. Tuto aférku ovšem manželé ustáli.

Bohatá kariéra

Tento tajemný chlapec má na svém kontě nespočet kultovních filmů, ve kterých nejen hrál, ale podílel se i na jejich scénáři. Jeho jméno je také spjato s Járou Cimrmanem, fiktivní postavou, kterou vytvořil se scénaristou a spisovatelem Jiřím Šebánkem.

Na konci šedesátých let odešel z KSČ, kam vstoupil v roce 1961. V té době musel svou písňovou tvorbu vydávat pod pseudonymem Emil Synek. Například v roce 1973 vydal pod tímto jménem populární píseň Holubí dům, kterou zpíval Jiří Schelinger.

K tomuto muži patří neodmyslitelně i Ladislav Smoljak. Jáchyme, hoď ho do stroje!, Marečku, podejte mi pero!, Na samotě u lesa, Kulový blesk, Trhák, Jára Cimrman, ležící, spící, Rozpuštěný a vypuštěný nebo Nejistá sezona. Všechny tyto slavné české komedie jsou z pera těchto dvou mužů.

Česká společnost ho miluje pro jeho vlídný humor, klid, eleganci a slušnost. Víte o koho se jedná? Tajemný chlapec z fotografie je Zdeněk Svěrák.

Zdroje: Novinky, Český rozhlas, ČSFD