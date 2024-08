Nestárnoucí sympatická zpěvačka se sametovým hlasem v červnu oslavila své 74. narozeniny. V mládí experimentovala s účesy, nosila i paruky. Pro nás zůstává nezapomenutelná jedním, bez kterého si ji nedovedeme představit. Její jméno je spojené s dvěma „velkými“ muži. Tušíte, o kom je řeč?

Divoška od dětství

Pochází z Brna, kde se narodila 5. června 1950 do hudební rodiny. Tatínek Miloš byl dirigent, maminka Lenka zpěvačka. Vzhledem k jejich pracovnímu vytížení trávila hodně času v domku u babičky a na časy strávené u ní vzpomíná ráda.

Od třinácti let žila v Poděbradech, kde tatínek řídil orchestr. Maminka jezdila po vystoupeních a často nebyla doma. Dle vlastních vzpomínek byla v době dospívání vyhlášené číslo, dělala až životu nebezpečné vylomeniny, tatínek ji v noci sháněl po klubech a diskotékách. Chodila za školu a měla prý i trojku z chování.

Sametový hlas

Na její dlouholetou pěveckou dráhu ji poslalo vítězství v celostátní soutěži Talent 67. Ten samý rok si svým sametovým hlasem vyzpívala druhou příčku na amatérském festivalu v Jihlavě. To jí zajistilo hostování v pražském Apollu a Rokoku, kde po maturitě získala stálé angažmá. Vystupovala v programu sourozenců Ulrychových a v hudebních hrách.

Jako sólistka vystupovala s našimi předními orchestry a s Tanečním orchestrem Československého rozhlasu dirigenta Josefa Votruby. S ním natočila pro Supraphon své první album Zázemí. Stejné vydavatelství jí před čtyřmi lety vydalo na CD zatím poslední, výběrové album Best Of. Z jejich nejznámějších hitů připomeneme alespoň tři: Ty mně smíš i lhát, Máme si co říct a Bez lásky láska není.

Spolupracovala s řadou skvělých hudebníků, skladatelů a textařů. Řekneme-li, že od roku 1973 po čtrnáct let vystupovala v Orchestru Ladislava Štaidla jako sólistka i v dívčím triu, které doprovázelo Karla Gotta, nemusíme ani přidávat její typické kudrnaté vlasy a zcela jistě nejste na pochybách.

Půvabná, ale bez prstýnku

Životem temperamentní zpěvačky prošlo několik mužů. Svého prince na bílém koni, po kterém v osmnácti toužila, ani pohledného dobrodruha, kterého si představovala po svém boku ve středním věku, nenašla. Zamilovaná byla často (a prý velmi ráda), velkou lásku však prožila se Štaidlem, jehož milenkou byla jedenáct let. I po rozchodu zůstali přátelé.

Přiznává, že to s ní muži neměli snadné, protože je spíš vůdčí typ a nerada se podřizuje, ale že vlastně po manželství ani nijak zvlášť netoužila. Stejné je to i s dětmi. Rozhodnutí nemít děti prý nikdy nelitovala. Nechtěla být svobodnou matkou, ale ani takovou, která by dítěti, kterému by kvůli svému uměleckému vytížení nemohla dopřát „obyčejný“ rodinný život.

Ve svých letech stále vypadá naprosto skvěle. Svému tělu a vzhledu věnuje patřičnou péči už od mládí, a jak je vidět, vyplácí se jí to. Udržuje se cvičením, procházkami, zdravou stravou a hlavně dobrou náladou a stálým úsměvem. Loni prodělala operaci kyčle, kterou se snažila utajit, ale už je v kondici, plné práci a tak ji fanoušci zase mohou vídat za mikrofonem.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Známá zpěvačka se během let vůbec nezměnila

Poznali jste ji? Jméno zpěvačky je Jitka Zelenková.

