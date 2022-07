10 nejslavnějších hádanek historie: Pokud zodpovíte alespoň tři, jste dobří

Dokážete najít odpověď na hádanku?

Foto: Profimedia

Považujete se za odborníka na historii? Pak zkuste odpovědět na naše hádanky, z nichž některé jsou staré tisíce let, ale vylámali si na nich zuby i ti největší hadači. Hádanky se týkají Sfingy, starého Řecka, Sumerů, Bible, ale i Alberta Einsteina. Myslíte, že znáte odpovědi aspoň na tři z nich?

Některé z hádanek bychom dnes označili za chytáky anebo je dokonce známe, protože se předávají z generace na generaci. Znáte odpovědi? (Uvádíme je v závorkách)

Ty snadnější

Znáte například odpovědi na hádanku Sfingy, která hlídala vstup do řeckého města Théby. Projít mohl jen ten, kdo věděl, který tvor má jeden hlas, a přesto je čtyřnohý, dvounohý a třínohý? Anebo řečeno dnešním jazykem "Co chodí ráno po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech nohách?" Tato hádanka je údajně i nejslavnější hádankou historie.

(Člověk – jako dítě leze po všech čtyřech, pak dlouho po dvou a ke stáří s holí, má nohy tři.)

Záhadná sfinga u pyramid v GízeZdroj: Shutterstock.com

Slavný Shakespeare si rád hrál se slovy a v jeho Kupci benátském zkouší Portiin otec její nápadníky hádankou. Muži si mají vybrat jednu ze tří rakví - zlatou, stříbrnou nebo olověnou. Na každé je nápis. Portina fotografie je pouze v jedné z nich. Nápadník musí prokázat své intelektuální schopnosti, aby získal její ruku. Dokážete z následujících popisů odvodit, která rakev je ta správná?

„Zlatá rakev: "Kdo si mě vybere, získá to, po čem touží mnoho mužů."

Stříbrná skříňka: "Kdo si mě vybere, získá tolik, kolik si zaslouží."

Olověná schránka: "Kdo si mě vybere, musí dát a riskovat vše, co má."

(Olověná truhlička, která symbolizuje pokoru a skromnost: "Kdo si mě vybere, musí dát a riskovat vše, co má.")

Ty vtipné

Za vtipnou by bylo možné považovat Homérovu hádanku. Básník se při návštěvě řeckého ostrova Ios setkal s rybáři a zeptal se jich, co ulovili. Ti mu odpověděli hádankou: "Co jsme ulovili, to jsme vyhodili, co jsme neulovili, to jsme si nechali. Co jsme si nechali?" Homér údajně nenašel odpověď až do jeho smrti, přitom je tak jednoduchá. (Vši)

Možná bychom byli rádi, kdyby tato hádanka byla pravdivá. Staří Sumerové se ptali, který je „Dům, do kterého vstoupíš slepý, ale vyjdeš z něj vidoucí?“ (Škola)

V severské mytologii existuje mnoho obtížných hádanek, z nichž některé musel vyřešit bůh Ódin. Hádanka měla být velmi těžká "Čtyři visí, čtyři vyskakují, dva ukazují cestu, dva zahánějí psy, jeden visí za nimi, vždycky dost špinavý. Co jsem já?"(Kráva)

Valkýra s havranem, symbolem boha OdinaZdroj: Shutterstock.com

Ty nejtěžší

K těm těžkým patří Tolkienova hádanka, na níž se ptá Glum Bilba: "Třicet bílých koní na červeném kopci: nejdřív jsou silní, pak dupou, pak stojí na místě. Co jsou zač?" Zachránili byste si život? (Zuby)

V hebrejské Bibli pak klade Samson Filištínům otázku: "Z jedlíka něco k jídlu, ze siláka něco sladkého. Co je to?“ (Med ze lví mršiny. Med je 'něco k jídlu' a 'něco sladkého' a lev je 'jedlík' a 'něco silného'.)

Věděli byste, "Proč je havran jako psací stůl?" ptá se Šílený kloboučník v Alence v říši divů, aniž by znal sám odpověď? (Lewis Carroll nakonec v pozdější předmluvě odpověděl, že žádná odpověď neexistuje).

Není překvapením, že k těm nejtěžším patří Einsteinova kombinatorická hádanka. Předpokládá se totiž, že i Albert Einstein vymyslel jednu slavnou hádanku. Teoretický fyzik a tvůrce Teorie relativity se ptá: „V řadě je pět domů. Každý dům je natřen jinou barvou a bydlí v něm člověk jiné národnosti. Každá osoba pije jiný nápoj, kouří jiný druh doutníku a jako domácího mazlíčka vlastní jiné zvíře. Na základě těchto 15 indicií zjistěte, která osoba vlastní rybičky jako domácího mazlíčka?

1. V červeném domě žije Brit.

2. Švéd má jako domácího mazlíčka psa.

3. Dán pije čaj.

4. Zelený dům se nachází přímo nalevo od bílého domu.

5. Osoba v zeleném domě pije kávu.

6. Osoba, která kouří Pall Mall, má domácího mazlíčka ptáka.

7. Osoba ve žlutém domě kouří doutníky Dunhill.

8. Osoba v prostředním domě pije mléko.

9. V prvním domě bydlí Nor.

10. Osoba, která kouří směsi, bydlí vedle osoby s domácí kočkou.

11. Osoba s domácím koněm žije vedle osoby, která kouří Dunhill.

12. Osoba, která kouří BlueMaster, pije pivo.

13. Němec kouří Prince.

14. Nor bydlí vedle modrého domu.

15. Osoba, která kouří směsi, má souseda, který pije vodu.“

(Odpověď: Ryba patří Němci.)

Milovníky Harryho Pottera by neměla zaskočit jeho Ohnivá hádanka. Pokud jste milovníky slovních hříček, mělo by se vám to podařit. „Nejprve si vzpomeňte na osobu, která žije v přestrojení,

který se zabývá tajemstvími a říká jen lži. Dále řekni, co je pro muže vždy to poslední, prostředek prostředku a konec konce? A nakonec… dejte mi zvuk, který často slýchávám při hledání těžko nalezeného slova. Teď je spojte dohromady a odpovězte mi, které stvoření bys nechtěl políbit?“

(Odpověď: Pavouk. Jedná se o záludnou hádanku, kterou je třeba rozebrat po jednotlivých částech a pak je navléknout dohromady. První dva řádky se týkají "pavouka". Dokážete s touto nápovědou rozluštit zbytek?

Moje první ukazuje bohatství a okázalost králů,

Páni země! Jejich přepych a pohodlí.

Jiný pohled na člověka přináší můj druhý,

Pohleďte na něj, na vládce moří!

Ale, ach! sjednoceni, jaký máme opak!

Člověk se chlubí mocí a svobodou, vše je pryč;

Vládce země a moří, je otrokem,

A žena, krásná žena, vládne sama.)

