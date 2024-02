Slyšeli jste někdy o tajuplném třináctém znamení zvěrokruhu, kterému se říká Hadonoš? O jeho existenci věděli již staří Bybyloňané. Nakonec nebyl nikdy ale do horoskopu zařazen. Kde se Hadonoš vzal a proč ho astrologie zavrhla?

Mudrci ve starém Babylonu věděli, že není možné, aby Slunce vládlo všem souhvězdím stejně dlouho. V řecké mytologii se píše, že Hadonoš byl synem boha Apolllóna a jmenoval se Asklépios. Moudrost mu předávali kentauři a díky umění léčit, se stal uznávaným lékařem. Narušoval tím, ale chod světa a bůh smrti proto požádal Dia, aby ho odstranil, a proto ho Zeus zabil svým bleskem.

Zvěrokruh s 13. znamením Hadonoš

Kozoroh: 20. leden až 16. únor

Vodnář: 16. únor až 11. březen

Ryby: 11. březen až 18. duben

Beran: 18. duben až 13. květen

Býk: 13. květen až 21. červen

Blíženci: 21. červen až 20. červenec

Rak: 20. červenec až 10. srpen

Lev: 10. srpen až 16. září

Panna: 16. září až 30. říjen

Váhy: 30. říjen až 23. listopad

Štír: 23. listopad až 29. listopad

Hadonoš: 29. listopad až 17. prosinec

Střelec: 17. prosinec až 20. leden

Povaha Hadonoše

Zrozenci Hadonoše jsou chytří, bystří, ambiciózní, ale také manipulativní a zákeřní. Jsou chytří, bystří a vypočítaví. Občas mají tendenci přehánět a propadat hysterii. Pokud Hadonoše rozzlobíte, setkáte se i s agresí a sladkou pomstou.

Když se tento jedinec zamiluje, což se nestává běžně, umí být dokonalým partnerem i ochráncem. Navíc je velmi akční a nesnáší nudu. Hadonoš je neustále v pohybu a miluje nové výzvy. Z duše nesnáší stereotyp.

Souhvězdí Hadonoše

Toto znamení se nachází na nebeském rovníku a je částečně viditelné ze všech míst na světě. V souhvězdí se nachází několik hvězd, které jsou nejblíže naší sluneční soustavě. Hadonoš je zobrazován jako silný muž držící velkého hada. Tak by pravděpodobně vypadal jeho medailonek v horoskopu.

Pokud jste narozeni v období, kdy vládne obloze Hadonoš, můžete se za něj považovat, ale nikdy se pravděpodobně nezařadí do běžného horoskopu. Mezi slavné Hadonoše patří i mnoho slavných osobností. Například: Walt Disney, Arthur C. Clarke, Winston Churchill, Charles de Gaulle, Sinéad OʼConnor, John Malkovich, nebo ukusovač netopýřích hlav Ozzy Osborne.

Horoskop Hadonoš

29. listopad - 17. prosince

Pokud by Hadonoš patřil do zvěrokruhu, jak ho známe, nacházel by se mezi Střelcem a Štírem. Jeho osobnost je taková, že si dobře rozumí s vodními a vzdušnými znameními. Tito zrozenci mají kouzlo osobnosti, charisma, proto si umí lidi snadno získat a také zmanipulovat. Hadonoši totiž neznají hranice v jednání s ostatními lidmi.

Ambiciózní znamení udělá cokoli, aby dosáhlo svého. Nebojí se riskovat a být středem pozornosti. On chce být ve středu dění. Vztahy jsou pro něj primárně zábava. Pokud je protějšek omrzí, jdou dál. V dlouhodobém vztahu jsou žárliví a majetničtí. Opovažte se Hadonoše opustit! Mohli byste toho trpce litovat.

