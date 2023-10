Námořníci veslovali ze všech sil. Jejich loď se nořila do mlhy. Mířila k temné hoře, která se tyčila v dáli. I přestože byla vlezlá zima, mužům stékal pot po čele. „Už tam budeme,” pomyslel si jeden z nich a podíval se na ostrov. V tu chvíli si všiml, že se zvedá nad hladinu. „Hafgufa! rychle zpět.”

Bylo však pozdě. Plavidlo vplulo přímo mezi čenich bájného tvora, jenž vypadal jako hora, a jeho spodní čelist. V tu chvíli příšera zaklapla ústa. Stateční Vikingové byli v pasti. Obklopovala je hustá tma a příšerný puch. „Co budeme dělat?” zeptal se kapitán. Odpověď na jeho otázku přišla za několik málo sekund. Hafgufa zvedla mohutný jazyk a posunula si námořníky do hrdla. Poté je spolkla.

Hafgufa

Legendy o mořské příšeře, obývající Grónské moře, kolovaly mezi severskými mořeplavci snad od nepaměti. Zmíněna byla v norském traktu z poloviny 13. století s názvem Královo zrcadlo a v pozdějších sáze Örvar-Odds.

Jejich autoři Hafgufu popisovali jako obrovskou rybu, která vypadá spíše jako ostrov, než živá bytost. Na kořist číhá tak, že otevře své mohutné čelisti a cokoliv mezi ně vpluje, to spolkne. Někdy také vyvrhne zvláštně vonící substanci, pomocí níž své oběti naláká blíže k jejímu smrtícímu chřtánu.

close info By Midjourney‎ AI; https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=135781394 zoom_in Hafgufa

Většina vědců považovala mytologickou nestvůru jen za jeden z dalších výplodů fantazie unavených námořníků. Jak ukázal výzkum archeologa z College of Humanities, Arts and Social Sciences na Flinders University v Austrálii Johna McCarthyho, byla to chyba.

Živá mořská příšera

„V době, kdy jsem četl severské ságy, v nichž byla zmínka o hafgufe, spatřil jsem video o nově objeveném chování velryb. Překvapilo mě, jak byly popisy jejich lovu podobné,” vzpomíná. „Nejdřív jsem si myslel, že je to jen zajímavá shoda okolností. Jak se ale později ukázalo, náhody neexistují.

Zdroj: Youtube

McCarthy kontaktoval jak odborníky na středověkou literaturu, tak mořské biology. Společně přišli na to, že tvůrci legend popsali strategii chytání kořisti keporkaků (Megaptera novaeangliae) a velryb Brýdových (Balaenoptera brydei), která byla poprvé zachycena na kameru v roce 2011.

Kytovci si ponoří těsně pod hladinu a otevřou mohutné čelisti. Pak jen vyčkávají, až jim rybky, jež si myslí, že jde o úkryt, samy do úst vplují. Záhadou však je, proč si tohoto chování vědci všimli až nyní. „Myslím, že za to mohou nové technologie, jako jsou drony, které se k živočichům přibližují v tichosti, podobně jako lodě Vikingů,” říká McCarthy.

