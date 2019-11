Ohnivé peklo v Halifaxu: Lidská nepozornost způsobila nejhorší výbuch v dějinách

Dlouho před největší explozí zaviněnou člověkem odpálením atomové bomby se v roce 1917 odehrála katastrofa nevídaných rozměrů. Ohnivé peklo, tsunami a tlaková vlna rozmetaly kanadský přístav Halifax a připravily o život tisíce lidí. Za vše mohla nepozornost a přes 2 400 tun výbušnin.

Nákladní loď Mont Blanc vezla do kanadského přístavu Halifax důležitý a nebezpečný materiál. Jednalo se o 227 tun TNT, 223 tun benzenu, 56 tun střelné bavlny, 1602 tun tekuté kyseliny pikrové a 544 tun suché kyseliny.

Nedomyšlený plán

Je až s podivem, že se kapitán lodi Aimé Le Médec ani na vteřinu nezamyslel nad tím, co všechno se může stát, přeskočí-li pod palubou jiskra. Že pravděpodobnost nehody byla ve válečné době obrovská, dosvědčovalo rozhodnutí na loď nepřipevnit varovnou vlajku, která měla upozornit ostatní lodě před nebezpečným nákladem. Kapitán se bál, že by německé říšské námořnictvo zalarmoval a z lodě by se stal snadný terč. Právě chybějící vlajka mohla bezpodmínečně zachránit celý Halifax a přilehlé oblasti před nejhorší explozí neatomového původu.

Mont Blanc 6. prosince 1917 vyplul do zálivu Bedford Basin poté, co předešlý večer strávil ukotvený u ostrova McNabs kvůli protiponorkovým sítím v přístavu. Situace byla napínavá, záliv byl úzký a lodě se nejdříve musely signálně domluvit, kdo a jakým směrem bude plout. Na druhé straně zálivu se loď Imo, kormidlovaná kapitánem Hakonem Fromem, chystala na vyplutí do otevřených vod a k tomu použila přístavní, levý kanál. Le Médec se rozhodl vyrazit do přístavu a loď poslal z pravého do prostředního kanálu. Po signální dohodě, že obě lodě chtějí plout ve stejném kurzu, zařadil Imo zpětný chod, nicméně zpětný ráz lodních šroubů poslal plavidlo do stejného kanálu. Obě lodě by dokázaly proplout vedle sebe bez škrábnutí, kdyby měřily o něco méně: Mont Blanc měřil v délce 97,5 metrů a šířce 13,7 metrů, loď Imo se pyšnila délkou 131 metrů a stejnou šířkou. I přes manévrovací pokusy Imo narazil do pravého boku Mont Blancu, čímž se vznítil benzen a kyselina pikrová. Zpětným chodem Imo situaci jenom přitížil, jiskry rozpálily další barely. Nehoda byla na světě.

Nejhorší výbuch v dějinách lidstva

Kapitán si až v tuto chvíli uvědomil, co se blíží. K hasicím přístrojům se nikdo z posádky nedokázal dostat a oheň byl natolik rozšířený, že jediným východiskem byl úprk. Nalodili se do dvou záchranných člunů a pluli na dartmouthskou stranu přístavu. Cestou křičeli na posádku jiných lodí ve vodě, aby se zachránili, nikdo ale jejich francouzštině nerozuměl. Mont Blanc byl mezitím unášen k Halifaxu.

Dostat oheň pod kontrolou se snažily ostatní lodě, žádné z nich se to nepovedlo. Posádka Stely Martis se pak neúspěšně pokusila odvléct hořící plavidlo ven z přístavu. Namísto útěku do bezpečí se na obou březích přístavu shromáždil dav lidí a nečinně přihlížel posledním okamžikům svého života.

Mont Blanc se dostal k pobřeží a rozšířil oheň na okolní domy a lodě. Lidé prchali, hasičská vozidla přijížděla uhasit ohnivé peklo.

Výbuch nastal v 9:04 místního času. Exploze rozmetala obě strany přístavu, domy, loděnice, obchody, to všechno bylo vymazáno z mapy. Nad lodí se objevila ohnivá koule, která se přeměnila na obrovský hřib sahající do výšky téměř dvou kilometrů. Společně s tlakovou vlnou, která se okolím nezastavitelně šířila, vytvořil výbuch 18 metrů vysokou vlnu tsunami, jež zaplavila celý Halifax a většinu lidí, které ničivá exploze pouze omráčila, bezprostředně zabila. Pro zraněné a zavalené v sutinách si další den přišel neočekávaný blizard, jenž do města přinesl na 40 cm sněhu.

Zbytky lodě Imo vlna nadzvedla a poslala na darthmouské pobřeží. Mont Blanc byl rozcupován po okolí. Jeho kotva se nalezla čtyři kilometry od místa tragédie. Deset minut po explozi oprýskal město černý uhelný déšť.

Zemřelo víc lidí než při samotné válce

Existuje jen malé množství informací o tom, co se stalo těsně po výbuchu, většina přeživších byla omráčena. Exploze byla údajně slyšet až 360 kilometrů daleko. Také není zcela známo, kolik lidí celkově přišlo o život. Odhadem 1600 životů uhaslo v okamžik exploze a tsunami, 9 000 lidí bylo zraněno, z toho dvě třetiny těžce. Zraněním pak podlehlo kolem tisícovky přeživších. Další zkoumání přineslo detailnější ztráty - zemřelo 600 dětí do 15 let, 166 dělníků, 134 námořníků, 125 řemeslníků a 39 železničářů.

Hlavní viník události jako zázrakem přežil. Kapitán Le Médec skončil před tribunálem, vlivem nedostatku přímých důkazů se trestu nakonec nedočkal.