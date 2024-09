Externí autor 23. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Moderátorka Halina Pawlowská je proslulá svými velmi plnými tvary. Za to, že je, lidově řečeno korpulentní, se ale nikdy nestyděla. Již od mládí totiž o sobě ví, že štíhlost pro ni není trvale udržitelná. I přesto ale měla etapy, kdy byla výrazně méně baculatá, než je dnes.

S nadváhou se podle svých slov Halina Pawlowská potýkala již od mládí. V dospívání vlivem působení hormonů přibrala a zakulatila se, což jí pronásleduje po celý zbytek života.

V minulosti ovšem měla jedno období, kdy se snažila s nadváhou zatočit. Nějaký čas se jí to dokonce dobře dařilo, a to tak moc, že ji oslovila firma, která se zabývala zdravou stravou a hubnutím, aby se stala tváří jejich kampaně.

„Já jsem měla takové svoje hubnoucí období a někdy tak ve druhé polovině mě oslovila ta firma. Ale v průběhu, řekla bych desetiletí, to bylo tak plus minus třicet kilo,” přiznala moderátorka a publicistka pro iDNES.cz.

Se svou postavou se již dávno smířila

Zvlášť v období, kdy natáčela talk show Banánové rybičky, byla moderátorka skutečně výrazně štíhlejší. Nakonec se jí ale kila přece jen vrátila zpět. Od té doby si z nich Halina Pawlowská nic nedělá, v čemž jí pomáhá také to, že nikdy nebyla ten typ, co by se chtěl za každou cenu přiblížit nedostižnému ideálu krásy.

„Já jsem nikdy nechtěla být jako nikdo. Ale od svých 14 let jsem tlustá, tak jsem držela různé diety a toto byla jedna etapa. Já jsem držela daleko dramatičtější diety. Třeba v nemocnici jsem 14 dní hladověla. A to bylo příšerné. Pod lékařským dohledem,” prozradila na sebe sympatická dáma, která je pověstná svým ostrým smyslem pro humor.

Navzdory tomu, že byla i v mládí žena plnějších tvarů, platila za skutečnou krasavici. Říkávalo se, že je jakousi československou verzí slavné herečky Sophie Loren.

Manžel jí dal přednost před snoubenkou

Není proto divu, že svého budoucího manžela Zdeňka Pawlovského oslnila natolik, že kvůli ní dokonce opustil těhotnou snoubenku.

„Hrál na kytaru v hospodě, já jsem seděla o čtyři stoly dál, najednou zvedl oči a já řekla, že je to on. To jsme se vůbec neznali. Pak mi můj muž řekl, že si pomyslel – jo, to je ona,” zavzpomínala Pawlowská po letech na okolnosti jejich seznámení.

V tu dobu byl ale její budoucí muž zadaný. Jeho snoubenka, kterou si měl zakrátko brát, s ním navíc čekala dítě. S Halinou se proto vídal tajně a se stále se blížícím datem svatby začínal být stále více nejistý. Vůbec totiž nevěděl, jak vzniklou situaci řešit.

„Prostě mi řekl, že si tu ženu bude muset vzít. Protože ona má dvě sestry a ty mají své partnery a to jsou ostří hoši, kteří ho buď zmlátí, anebo na úřadech zajistí, aby ho šoupli do blázince,” popsala moderátorka po letech v jedné ze svých mnoha knih.

Halina Pawlowská to tak ale ani v nejmenším nechat. Proto svému vyvolenému oznámila, že nejlepší bude, pokud se zkrátka ožení dříve s ní, než svou snoubenkou. A jak řekla, tak také udělali. Vzali se tajně a všem o sňatku řekli teprve ve chvíli, kdy byla ruka v rukávě.

„Ano, moje svatba byla tajná. Chtěla jsem to urychlit, nedělat žádné zbytečné akce okolo, takže mí rodiče se to dozvěděli až zpětně a bylo to v pořádku. Stejně nemáme rádi velké formální obřady,” potvrdila Pawlowská.

Přestože v tu dobu se znali teprve krátce, jejich manželství, ve kterém se jim narodily dvě děti, trvalo dlouhých sedmatřicet let. Když Zdeněk Pawlowski zemřel, byla to pro moderátorku obrovská rána a nějakou dobu jí trvalo, než se z ní zotavila.

