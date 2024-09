Externí autor 1. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Oblíbená herečka, moderátorka a komička Halina Pawlowská (69) má krásný, ale nelehký život. Před více než deseti lety pochovala milujícího manžela. Nyní jí dělá radost krásná dcera Natálie a rozkošný vnuk Hugo.

Smrt manžela ji zdrtila

Osudovou láskou Haliny Pawlowské byl bez debat její manžel Zdeněk Pawlowski. Prožili spolu nádherných 35 let a zplodili dvě děti. Dceru Natálii a syna Petra. Po boku manžela zažívala krásné, ale také krušné chvíle. Vše špatné dokázali překonat a stali se parťáky na život a na smrt.

Svoji lásku poznala v době, kdy ještě studovala na FAMU scenáristiku a dramaturgii. V té době měla ještě o několik kilo méně, byla mladinká a spoustu lidí ji přirovnávalo k světové herečce Sophii Loren. Na svém kontě má také několik knih a v jedné z nich se svěřila, že budoucího manžela potkala během pochodu Praha - Prčice.

Její budoucí láska ale byla v té době zadaná. Halina se ale rozhodla, že tohohle muže zkrátka chce a přes to nejel vlak. Aby to neměla vůbec jednoduché, tak Zdeněk nejenom, že randil s jinou ženou, ale měl s ní před svatbou a čekala jeho dítě.

Halina použila všechny prostředky

"Řekl mi, že si ji bude muset vzít. Protože ona má dvě sestry, a ty mají své partnery, a to jsou ostří hoši, kteří ho buď zmlátí, anebo na úřadech zajistí, aby ho šoupli do blázince," řekla o letech Halina. Zdeněk se jí snažil vštípit, že s druhou ženou bude pouze formálně a Halinu bude miloval i nadále. To jí ale pochopitelně nestačilo.

Nebyla by to Halina, kdyby neměla v záloze doslova ďábelský plán. Tenkrát vymyslela, že by si ji Zdeněk mohl vzít ještě před plánovanou svatbou se svojí snoubenkou. Nikdo doteď nechápe, jaks se to známé české komičce podařilo, ale Zdeňka skutečně přesvědčila a jak řekla, tak to také bylo. Vzali se jen několik týdnů poté, co se seznámili a nikomu nic neřekli.

Manžela úpěnlivě tajila

I přesto, že Halina Pawlowská o svém muži často veřejně mluvila a zahrnovala ho do svých humorných příběhů, jeho tvář dlouhou dobu nechtěla ukázat. Do společnosti ji nedoprovázel a lze tedy usuzovat, že si soukromí bedlivě střežila. Veřejnost ale několik let netušila, jak vůbec její životní láska vypadá.

V době, kdy ho konečně ukázala, byli lidé natolik zmatení, že předpokládali, že se jedná o milence. O nic takového ale nešlo. Manželé spolu měli dvě děti. Dceru Natálii a syna Petra. Ten se věnuje fotografii a podle své mámy je to velký introvert. Za to její dcera byla v pubertě pěkný ďáblík a s maminkou si založily značku oblečení.

"Můj syn je po mém manželovi, to znamená, že mluví málo. Vlastně nemluví vůbec. Asi ve dvanácti se rozhodl, že nebude odpovídat na žádné debilní otázky, což znamená, že se mnou vůbec nemluví. A ze všeho nejvíc nenávidí konkrétní dotazy. Proto já o něm opravdu nic nevím," řekla magazínu Sedmička s humorem sobě vlastním.

"Třeba když ukončil střední školu, tak jsem se dozvěděla, že se hlásí na UMPRUM na obor umělecká fotografie. Já jsem byla úplně zaskočená, protože jsem ho v životě neviděla fotografovat! Nikdy! Ani na mobilu. Nikdy, nikde, nic. Ale vzali ho. A já jsem od něj nikdy nic neviděla," dodala.

Smrt manžela ji dostala na kolena

Odchod Zdeňka byl naprosto nečekaný a dostal na kolena i Halinu. Dodnes se přesně neví, co se vlastně stalo, ale spekuluje se o náhlém onkologickém onemocnění. "Odvezli ho do nemocnice před týdnem. Můj muž se s ním viděl a ptal se ho, co mu je. On mu řekl, že se necítí dobře. Je to strašná tragédie. Je mi to moc líto," řekla eXtra.cz sousedka. Zdeněk Pawlowski zemřel v roce 2013.

Dcera Natálie jí dělá radost

Dcera Natálie dělá svojí mamince jenom radost. Během puberty byla divoška a nebylo to s ní jednoduché. Několik let žila jako squaterka a cestovala po Evropě v karavanu. Ze všeho ale vyrostla a stala se z ní půvabná dáma s velkým charismatem. V roce 2012 si brala za manžela umělce Tomáše Břínka alias TMBK, se kterým má syna Huga. Manželství ale nevydrželo a v současné době jsou rozvedení. Oba dva se snaží být stoprocentními rodiči a dobře spolu vychází.

