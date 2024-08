Externí autor 12. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Velké hluboké oči, havraní vlasy. V době, kdy byla scénáristka, moderátorka a spisovatelka Halina Pawlowská na počátku své kariéry, okouzlovala nejen svým talentem, ale i podmanivou krásou. Její půvab a charisma byly natolik silné, že dokázaly změnit osudy nejen jí samotné, ale i lidí kolem ní.

Halina vždy vynikala bezprostředností a schopností upoutat pozornost. Její jiskrné oči, podmanivý úsměv a hlavně její inteligence, vtip a schopnost bavit lidi kolem sebe z ní dělaly skutečný magnet pro okolí. Budoucí manžel kvůli ní dokonce utekl od oltáře.

Útěk od snoubenky

„Byl vyšší, hubený a měl zvláštní pohled. Když se smál, obličej se mu složil do spousty malých vrásek jako stará roleta na venkovském krámu,“ nechala se slyšet Halina v jednom z rozhovorů.

Zdeněk ji na pěším pochodu do Prčic zaujal tak, že s ním zanedlouho začala randit: „Hrál na kytaru v hospodě, já jsem seděla o čtyři stoly dál, najednou zvedl oči a já řekla, že je to on. To jsme se vůbec neznali. Pak mi můj muž řekl, že si pomyslel – jo, to je ona.“ Jen dva týdny před svatbou ho tak přebrala ženě, se kterou čekal dítě. Jak se to stalo?

„Mnoho lidí v té době Halinu odsuzovalo, považovali ji za zlou svůdkyni, která rozbila rodinu,“ shodují se její přátelé. Herečka sama byla situací zaskočena a dlouho váhala, zda má vztah se zadaným mužem přijmout.

Jenže Zdeněk jí ujistil, že matku svého dítěte nemiluje. Bude s ní prý jen formálně a Halinu bude navždy milovat. „Prostě mi řekl, že si tu ženu bude muset vzít. Protože ona má dvě sestry a ty mají své partnery a to jsou ostří hoši, kteří ho buď zmlátí, anebo na úřadech zajistí, aby ho šoupli do blázince,“ popisuje s odstupem času spisovatelka.

Spásný nápad

To by ale nebyla Halina, aby něco nevymyslela: „Vezmi si mě dřív než ji!“ Dva týdny před tím, než měl u oltáře říci „ano“ matce svého dítěte, se tak Halina a Zdeněk tajně vzali. Neřekli to ani rodičům. „Ano, moje svatba byla tajná. Chtěla jsem to urychlit, nedělat žádné zbytečné akce okolo, takže mí rodiče se to dozvěděli až zpětně a bylo to v pořádku. Stejně nemáme rádi velké formální obřady,“ tvrdí Pawlowská.

Románek manželství přežilo

Manželství trvalo krásných 37 let, byly v něm veselé situaci, i ty horší. „Jednou jsem manžela chtěla ohromit botami na jehlách, korzetem a černými punčochami, a když mě manžel takhle uviděl na pohovce, řekl: Kdybych tě neznal, tak bych utek!“ směje se Pawlowská.

Jenže po narození dcery Natálie si Zdeněk začal románek na kurzu angličtiny. Když na to Halina přišla, manžela z domova jednoduše vykopla. „Do postele jsem si místo manžela posadila medvěda,“ vysvětlila tehdy Pawlowská. Krizi se naštěstí podařilo zažehnat, manželé spolu zůstali až do Zdeňkovy smrti v roce 2013.



Zdroje: www.blesk.cz, sedmicka.tyden.cz, www.vlasta.cz