Je známá svým smyslem pro humor, vidět jsme ji mohli v několika televizních seriálech, známá je jako moderátorka, ale především jako scénáristka, publicistka a spisovatelka. Jako výborná vypravěčka má své zájezdové pořady plné humoru a diskuzí s diváky, které jsou velmi oblíbené. Už tušíte?

První indicie

Kořeny z tatínkovy strany má na Ukrajině (odtud její křestní jméno). Byl básníkem a emigroval do Československa, kde se oženil se středoškolskou profesorkou. Naše kráska z úvodní fotky se narodila v Praze 21. března 1955 a od mladí psala romantické básně. Po gymnáziu vystudovala scenáristiku a dramaturgii na FAMU.

Tam se seznámila se Zdeňkem, za kterého se ve dvaceti letech provdala, a pod jehož příjmením ji známe. Jak zavzpomínala v jednom z pořadů, právě on jí pomohl v začátcích jejího rozletu rozevřít křídla a byl jí velkou oporou. Byli spolu více než tři desítky let, až do jeho úmrtí před deseti lety. Mají spolu dvě děti, Natálii a Petra. Díky dceři je dnes babičkou dospívajícího vnuka Huga.

Ač už něco napovídají, zřejmě to nejsou ty hlavní indicie, které by vás dovedly k jejímu jménu. Přidáme tedy další, které můžou napovědět více.

Na rozletu

Než se na počátku 90. let začala naplno věnovat psaní a zabrousila do publikační činnosti, získávala zkušenosti v zábavních televizních pořadech, které později zúročila jako autorka a moderátorka cestopisného Zanzibaru a týdeníku V žitě. Nejspíš nejznámější je její o něco starší talk show, která má v názvu exotické ovoce a malé vodní živočichy. Ta třikrát získala diváckou cenu TýTý.

close info YouTube / YouTube zoom_in Vzpomínáte?

V té době je již její jméno spojené se známými časopisy. Nejdříve jako spoluzakladatelky deníku Metropolitan, poté časopisu Story. Byla také vydavatelkou a majitelkou Šťastného Jima, do časopisu Glanc, které je též jejím „dítětem“, přispívala povídkami a fejetony.

S psaným slovem v srdci

Dívka z fotky napsala scénáře k nejméně dvaceti televizním komediím a seriálům, třeba Malé dějiny jedné rodiny z 80. let, z novějších jsou to Doktoři z počátků. Ze čtyř k celovečerním filmů byl Díky za každé nové ráno oceněn Českým lvem, a také americkou nadací Sundance založenou Robertem Redfordem za nejlepší postsocialistický scénář. Napsala i textovou předlohu ke komedii Vrať se do hrobu!, který byl oceněn nejlepším filmovým scénářem roku 1990. Je také autorkou námětu muzikálu Adama a Eva.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in S Vladimírem Páralem na autogramiádě

Dnes je jako autorka čtyřiceti knih jednou z nejznámějších a nejčtenějších u nás i na Slovensku. Poslední publikací je loni vydaná s názvem Rande, kde vzpomíná na své lásky…

V letošním roce ve své talk show Manuál zralé ženy vypráví o milostných aférkách, s humorem a úsměvem o prvních „erotických“ zážitcích, s nadhledem se dívá na zralý věk ženy – i, jak jí je vlastní, dokáže se humorem bavit o své „XXX“ postavě. Už jistě víte…

Úspěšná spisovatelka, která oslavila své 69. narozeniny, je Halina Pawlovská. Její „vinětkou“ je humor, je stále plná energie, rádá sdílí své životní zážitky perem, slovem a koneckonců i na fotkách.

close info YouTube / YouTube zoom_in Halina Pawlovská dnes

