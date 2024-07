Kdo by neznal ženu mnoha povolání - Halinu Pawlowskou. Celý život bojuje s nadváhou, ale v mládí to byla "holka k nakousnutí" Dokonce ji někdo přirovnává k Sophii Loren. Podívejte se.

Spisovatelka, scénáristka, režisérka, novinářka, moderátorka, herečka... Halina Pawlowská patří mezi známé televizní i filmové tváře. Když se podíváte na jednu její fotku z mladších let, možná vás napadne, že se podobá slavné italské herečce Sophii Loren. když má trochu kulatější obličej než její slavná kolegyně, jisté podobné rysy jsou tam rozhodně patrné.

Poslechněte si rozhovor s Halinou Pawlowskou v tomto videu na YouTube - kanál Show Jana Krause:

Přitom by málokdo řekl, že Halina Pawlowská by mohla vypadat jako Italka, když má ukrajinské kořeny. Její otec byl totiž ukrajinský básník, který emigroval do Československa. Vasil Kločurak pocházel z Podkarpatské Rusi a jeho bratr byl politik Štefan Kločurak. Halina se už narodila v Česku.

Novinářka a publicistka

Po ukončení gymnázia začala studovat scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Následně pracovala v Československé televizi v oblasti zábavy, věnovala se také novinářství a publicistice. Na začátku devadesátých let se připojila ke společenské rubrice deníku Metropolitan, a v roce 1993 se stala zástupkyní šéfredaktora deníku Telegraf.

Bulvární plátky

Zároveň moderovala různé televizní pořady jako Zanzibar nebo V žitě, který byl týdenním magazínem složeným ze společenských reportáží. Její talent na komentování společenského dění v Česku si brzy získal pozornost, a tak jí byla nabídnuta pozice šéfredaktorky nově vzniklého společenského týdeníku Story, kde setrvala sedm let.



Nasbírané zkušenosti pak uplatnila při zakládání vlastního časopisu s názvem Šťastný Jim. Ten se prodával až do roku 2005, kdy prodejnost klesla natolik, že jej převzalo nakladatelství Bauer Media a o čtyři roky později se přestal prodávat úplně. Mezitím, v roce 2006, stihla Halina Pawlowská založit ještě časopis Glanc.

Získaná ocenění

Její talent potvrdilo i ocenění Český lev, které získala v roce 1994 za scénář k filmu Díky za každé nové ráno, komedii Milana Šteindlera. Na její poličce nechybí ani dvě sošky TýTý, jedna z nich za její veleúspěšnou talkshow Banánové rybičky, která se vysílala od roku 1999 do roku 2007. Poté měla ještě svou Mamba show.

V současné době můžete Halinu Pawlowskou poslouchat na Českém rozhlasu Dvojka, kde moderuje svou víkendovou popolední show Omeletky.



Soukromý život

Halina Pawlowská si svoje soukromí pečlivě střežila. Její manžel i dvě děti byly pro veřejnost vždy tak trochu záhadou. Její manžel Zdeněk Pawlowski údajně zemřel na rakovinu v roce 2013. Společně prožili dlouhých pětatřicet let šťastného manželství. Seznámili se na FAMU a vzali se prý tajně. Mají dvě děti, syna Petra a dceru Natálii. Natáliin manžel byl donedávna známý satirik a kolážista Tomáš Břínek, známý pod pseudonymem TMBK.



