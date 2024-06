Externí autor 12. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Když člověk dosáhne určitého věku, rád si s nostalgií projde své fotografie z mládí. Ke stejnému činu se uchýlila i spisovatelka a scenáristka Halina Pawlowská. Nevěřili byste, jak moc byla podobná slavné filmové hvězdě Sophii Loren. Podívejte!

Mnohým z nás se zajisté alespoň jednou v životě stalo, že nám někdo z našeho okolí řekl, že se někomu podobáme. Když se podíváte na Halinu Pawlowskou zamlada, je to skutečně, jako kdyby krásné italské herečce z oka vypadla. Má sice trochu kulatější obličej než její slavnější kolegyně z umělecké branže, ale jisté podobné rysy tam skutečně naleznete.

Málokdo by přitom řekl, že Halina Pawlowská by mohla vypadat jako Italka, když má kořeny na Ukrajině. Její tatínek byl totiž ukrajinský básník, který do Česka kdysi emigroval. Vasil Kločurak pocházel z Podkarpatské Rusi a jeho bratr byl politik Štefan Kločurak. Halina se už narodila v Česku.

Po skončení školní docházky a ukončení gymnázia se vrhla na studia scenáristiky a dramaturgie na FAMU. Následovala práce v tehdejší Československé televizi v oblasti zábavy, věnovala se také novinám a publicistice. Na začátku devadesátých let se pak vrhla na společenskou rubriku deníku Metropolitan, aby se v roce 1993 stala zástupkyní šéfredaktora deníku Telegraf.

Story, Šťastný Jim, Glanc

K tomu si přibrala i moderování různých televizních pořadů jako Zanzibar a nebo V žitě, což byl pořad na týdenní bázi složený ze společenských reportáží. Jejího talentu na to komentovat a glosovat společenský život v Česku si brzy všimlo i okolí, a tak netrvalo dlouho a byla jí nabídnuta pozice šéfredaktorky nově vzniklého společenského týdeníku Story, kde setrvala celých sedm let.

Nasbírané zkušenosti posléze uplatnila, když založila vlastní časopis, který nesl název Šťastný Jim. Ten se na prodejních pultech udržel až do roku 2005, kdy bohužel prodejnost klesla na takovou úroveň, že jej pod sebe převzalo nakladatelství Bauer Media a po dalších čtyřech letech se Šťastný Jim přestal prodávat úplně. Mezitím, v roce 2006, Halina Pawlowská stihla založit ještě časopis Glanc.

Český lev a TýTý za Banánové rybičky

To, že je Pawlowská nesmírně nadanou umělkyní stvrdilo i to, že v roce 1994 obdržela Českého lva za scénář k filmu Díky za každé nové ráno, což je komedie Milana Šteindlera. Na její poličce nechybí samozřejmě ani ocenění TýTý, a to hned dva kousky. Jedna ze sošek samozřejmě nemůže být za nic jiného než její veleúspěšnou talkshow na České televizi Banánové rybičky. Ty se na televizních obrazovkách vysílaly od roku 1999 do roku 2007. Poté měla ještě svou Mamba show.

V současné době je Halina Pawlowská vdovou, její manžel Zdeněk Pawlowski zemřel údajně na rakovinu v roce 2013. Společně prožili dlouhých pětatřicet let spokojeného manželství a mají spolu dvě děti, syna Petra a dceru Natálii, jejíž manžel byl ještě nedávno známý satirik a kolážista Tomáš Břínek známý pod pseudonymem TMBK.

Halina Pawlowská jako mladá skutečně vypadala jako Sophia Loren!

