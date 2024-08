Externí autor 28. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Asi jen málokdo by neznal jméno Halina Pawlowská. Usměvavá, vždy pozitivní, a hlavně s připravenou slovní hříčkou na zlepšení nálady. Dcera ukrajinského emigranta byla vždy poněkud korpulentnějšího vzezření, nicméně na svatební fotografii byste ji málem nepoznali. Podívejte!

Halina Pawlowská je oblíbená česká spisovatelka, scenáristka, publicistka, vydavatelka a příležitostná herečka. Jako Halina Kločuraková se narodila před devětašedesáti lety v Praze. Zde chodila také gymnázium a v Praze na studiích také zůstala, v roce 1981 úspěšně zakončila studium FAMU v oboru dramaturgie a scenáristika.

Následně našla uplatnění jako scenáristka v Československé televizi, kde spoluvytvářela mnohé zábavní pořady. Její pole působnosti o všem bylo také v publicistice, kdy od začátku devadesátých let publikovala ve společenské a kulturní rubrice deníku Metropolitan a později i v deníku Telegraf, kde se dokonce pak stala zástupkyní šéfredaktora.

Drby, Glanc a Český lev

Společenský život byl jejím denním chlebem, moderovala televizní týdeník V žitě, který mnozí považují za předchůdce nováckého pořadu Prásk! Její vášně pro tato témata si všimli i ostatní, a tak dostala nabídku na pozici šéfredaktorky nově připravovaného společenského týdeníku Story, kde působila dlouhých sedm let.

V rámci Story načerpala spoustu zkušeností, nabyla spousty kontaktů, a tak se velmi nabízelo se objevit na trhu s něčím vlastním. Na pultech trafikových stánků se tedy začal prodávat Šťastný Jim. V roce 2005 se ale přestalo plátku dařit, a tak jej převzalo vydavatelství Bauer Media. Do jejího repertoáru spadá také časopis Glanc.

Může se zdát, že Halina Pawlowská se soustředila hlavně na životy našich českých celebrit a kde se co šustlo, opak je ovšem pravdou. Tato talentovaná umělkyně toho má na kontě mnohem více než drby o celebritách, v roce 1994 obdržela Českého lva za nejlepší scénář, a sice k filmu Díky za každé nové ráno.

Banánové rybičky nic nepředčilo

Nejvíce si ji ale samozřejmě lidé spojují s oblíbenou talk-show Banánové rybičky, která se na televizních obrazovkách pravidelně objevovala mezi lety 1999 a 2007. Kromě talk-show byl pořad ovšem také protknutý mnoha radami, glosami a veršovanými říčkami.

HaIina Pawlowská dávala lidem náměty, návody a podněty jak přežít různé situace – neopětovanou lásku, pubertu svých dětí, diety, trapné chvíle, nevěru, zradu, sex, nakupování, manželství, ambice, blbost, příbuzné atd.

Ona sama ovšem rady na přežití ve svém osobním životě nepotřebovala. Svou lásku totiž našla už za dob studií na FAMU a manželství jí vydrželo krásných pětatřicet let. Její manžel Zdeněk Pawlowski byl často předmětem vyprávění vtipných a úsměvných historek, nicméně ve společnosti se s ním příliš neobjevovala.

Ze spokojeného manželství vzešly dvě krásné děti, dnes již dávno dospělí Natálie a Petr. Halina je dokonce už také pyšnou babičkou, právě dcera Natálie ji potěšil před několika lety vnoučkem Hugem. Synka má Natálie se známým českých satirickým kolážistou Tomášem Břínkem, který vystupuje pod pseudonymem TMBK.

Velkou lásku ukončila smrt

Halina by se svým manželem zajisté poklidně a spokojeně byla dodnes, bohužel osud tomu chtěl jinak. V roce 2013 přišla šokující zpráva o tom, že Zdeněk Pawlowski zemřel. Manžel oblíbené spisovatelky měl údajně rakovinu.

close info beremese.cz zoom_in Svou lásku totiž našla už za dob studií na FAMU a manželství jí vydrželo krásných pětatřicet let.

Příští roku tomu bude už deset let, co je Pawlowská vdovou. Nicméně vzpomínky na milovaného manžel jí mohou připomínat staré fotografie, mezi nimi bude určitě i ta, kde jsou mladí manžele ve svůj svatební den. V okamžik, kdy fotograf stiskl poušť, zahájil krásnou romantickou pouť těchto dvou hrdliček, která trvala dlouhých pětatřicet let. A to už jim nikdo nevezme.

Zdroje: cs.wikipedia.org, idnes.cz