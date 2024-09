Externí autor 29. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Dnes je známá moderátorka, spisovatelka a publicistka. Halina Pawlowská je také hrdou nositelkou plných křivek, na které je na první pohled vidět, že se má opravdu ráda. V minulosti ale vypadala zcela jinak. Na svatební fotografii z roku 1977 je úplně jiný člověk. Takhle jí to slušelo, podívejte.

Narodila se jako Halina Kločuraková a je dcerou ukrajinského imigranta. Vystudovala gymnázium a poté pokračovala na FAMU, kde získala titul v oboru dramaturgie a scenáristiky.

Poté pracovala v Československé televizi, kde se jako dramaturgyně podílela na vzniku celé řady zábavních pořadů. V devadesátých letech začala působit také jako novinářka, a to v deníku Cosmopolitan a Telegraf, kde se později vypracovala dokonce na pozici zástupkyně šéfredaktora. Nakonec se stala šéfredaktorkou společenského titulu Story, kde působila dlouhých sedm let.

Tato velmi úspěšná žena slavila ovšem úspěchy také v osobním životě. Svou životní lásku totiž potkala ještě jako studentka FAMU a manželství, do kterého později vstoupila a přijala jméno Pawlowská, jí vydrželo až do manželovy smrti o pětatřicet let později.

„Byly jsme tři dívky v ročníku a tři kluci a všichni ostatní kameramani a režiséři byla převážná většina kluků. Můj muž je proto zvyklý na to, že jsme často v pánské společnosti. I s Milanem Štaindlerem, se kterým jsem psala scénáře, jsem jednu dobu taky byla pořád,” svěřila se Pawlowská před lety pro web Aha!

Zdeněk Pawlowski dlouhé roky pracoval v České televizi jako kameraman a mimo jiné jezdil s přenosovým vozem. Se svou životní láskou se dal dohromady poměrně originálním způsobem, při pochodu Praha-Prčice. „To jsme se nějak sbalili vzájemně. Jsme šli cestou do Prčic,” potvrdila spisovatelka a moderátorka.

Jejich láska si ale musela prošlapat trnitou cestu, než mohla vykvést na plno. Pawlowski totiž nebyl v době jejich seznámení tak úplně volný. Nejen, že měl dívku, ale byl s ní dokonce zasnoubený a ona navíc čekala jeho dítě.

S rolí milenky se Halina nespokojila

Brzy přišla chvíle, kdy plánovaná veselka měla přijít již za několik týdnů a pro vztah Haliny a Zdeňka šlo o rozhodující okamžik. „Řekl mi, že si ji bude muset vzít. Protože ona má dvě sestry, a ty mají své partnery, a to jsou ostří hoši, kteří ho buď zmlátí, anebo na úřadech zajistí, aby ho šoupli do blázince,” uvedla Pawlowská v jedné ze svých knih.

Její vyvolený se jí snažil uchlácholit tím, že se sice formálně ožení, ovšem i nadále bude milovat pouze ji. S tím se ale nespokojila, a tak přišla s velmi originálním řešením prekérní situace. Usoudila totiž, že jediné řešení je, pokud se Zdeněk Pawlowski jednoduše ožení dřív s ní, než se svou snoubenkou.

Není jisté, jakým způsobem ho přesvědčila, ale skutečně k tomu došlo. Dvojice milenců se vzala po několika týdnech známosti v naprostém utajení. Dokonce i rodičům o tom řekli teprve se zpožděním.

S manželem si nebyli věrní a nevadilo jim to

Ani jeden z nich toho ale nikdy nelitoval. Z jejich vztahu vzešly dvě děti, dcera Natálie a syn Petr. Zatímco dcera spolu s maminkou založila vlastní oděvní značku, syn se zase věnuje fotografii.

Vztah manželů Pawlowských byl v mnohém nekonvenční. Sympatická moderátorka se například nikdy netajila tím, že věrnost jí příliš neříkala. „Je to blbý, ale takhle, můj muž mě znal strašně dobře. On věděl, že jsem milovala flirty a zvyšovala si tím sebevědomí. Měla jsem hodně práce, to bylo víc práce než pro jednoho člověka... a pro jednu lásku,” přiznala pro Týden.cz.

V tomto ohledu si ale prý neměli co vyčítat, protože ani jejímu muži se prý románky čas od času nevyhnuly. „On byl úžasnej, ale taky nebyl žádné neviňátko. Byl krasavec a všechny ho chtěly! Jednou k nám přišla Dáša Veškrnová, já jsem nebyla doma... a ona věděla dobře, že nejsem doma,” naznačila se šibalským úsměvem Halina Pawlowská.

Zdroje: Kafe.cz , Tyden.cz , Ahaonline.cz