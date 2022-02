Prokletá Halleyova kometa: Jaká je souvislost mezi katastrofami a jejím průletem

Halleyova kometa v r. 1910

Nezvyklé úkazy na noční obloze si lidé v minulosti vykládali jako božská znamení. Halleyova kometa zjevující se na nebi každých 74-79 let si získala pověst posla špatných zpráv. Středověcí mniši ji spojovali s šířením epidemických onemocnění, neúrodou a válečnými konflikty.

Tenkrát ovšem ještě nevěděli, že jde o jednu a tu samou vlasatici, jakou pozorovali i jejich předkové. Periodicitu návratu komety k Zemi odhalil teprve v roce 1705 anglický astronom Edmond Halley, po kterém byl vesmírný objekt rovněž pojmenován.

Hvězda dobyvatelů

Roku 1066 se kometa na nebi zjevila nezvykle jasně. Její záře byla čtyřikrát silnější než záře Venuše a angličtí astrologové na ni svedli drtivou porážku anglosaských vojsk u Hastingsu. Zato normanský vévoda Vilém Dobyvatel si kometu nemohl vynachválit. Věřil, že mu dopomohla k vítězství a uzurpaci anglického trůnu.

V roce 1222 Halleyova kometa zavinila smrt milionů obyvatel jihovýchodní Evropy, a to doslova. Mongolský císař Čingischán totiž věřil, že jde o jeho osobní hvězdu, která mu ukazuje cestu k dalším vojenským úspěchům, a svá krvelačná vojska vypravil po její trajektorii směrem na západ. Abychom kometě zase tak úplně nekřivdili, je dost pravděpodobné, že dříve či později by Mongolové zmíněné území srovnali se zemí tak jako tak.

Epidemie ohlašovat nestíhala

Infekčí nemoci a hladomory provázely středověk i bez přispění nebeských znamení. Když se Halleyova kometa na nebi rozsvítila v roce 1378, anglický York zachvátila epidemie moru už počtvrté v řadě. V tomto roce byla vlastně zaznamenána jen jedna tragická událost globálního významu - zemřel císař Karel IV., s jehož odchodem se z Evropy vytratila i stabilita. Ohlásila snad kometa jeho smrt?

Neblahý vliv Halleyovy komety v roce 1531 by se dal teoreticky spojit s epidemií spalniček, která se rozmohla mezi původními středoamerickými kmeny a během dvou let vybila dvě třetiny místní populace. Nutno ale dodat, že už dekádu před návratem komety postihly Indiány pravé neštovice, a to zcela bez hvězdného varování. Obě nemoci navíc prokazatelně nespadly z nebe, ale připluly na lodích evropských dobyvatelů.

S kometou přišel i odešel

Zvláštní význam měla Halleyova kometa pro spisovatele Marka Twaina. Ten se narodil v roce jejího úkazu a věřil, že až kometa přiletí příště, bude to znamenat jeho smrt. "Přišel jsem na svět s Halleyovou kometou v roce 1835. Příští rok přiletí znovu a já očekávám, že s ní odejdu. Bylo by to největší zklamání mého života, kdybych ji nenásledoval. Když jsme spolu přišli, musíme spolu zase odejít," prohlásil Twain v roce 1909. Kometa ho nezklamala. Zemřel na infarkt hned den poté, co na nebi zazářila nejjasněji.

Naposledy se Halleyova kometa ukázala na obloze v roce 1986, její záře ale byla tentokrát tak slabá, že se její krásou nepokochal každý. NASA plánovala vlasatici prozkoumat v rámci mise raketoplánu Challenger, ten se však rozpadl hned 73 sekund po startu. O necelé tři měsíce později vybuchl Černobyl. Šlo o náhody, nebo vlasatice dostála své pověsti a opět si vybrala svou daň? Moderní doba se samozřejmě přiklání k první možnosti. Katastrof je ostatně na Zemi k vidění mnohem více než komet. Bohužel.

