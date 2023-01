Predikcí budoucnosti je víc než dost. Připojil se i nejslavnější jasnovidec současnosti. Právě ten vydal dlouho očekávanou předpověď na rok 2023.

A pokud se jeho slova skutečně neplní, máme se zjevně na co "těšit".

Nejslavnější jasnovidec současnosti vydal dlouho očekávanou předpověď na rok 2023

S novodobými Nostradamy jakoby se v současné době roztrhl pytel. Patří k nim také Craig Hamilton-Parker. Právě on přišel se svou predikcí, která je blíž, než si myslíte. Hamilton-Parker údajně ví, co nás čeká v letošním "novém" roce.

A podle Hamiltona-Parkera to nic lehkého rozhodně nebude. Rok 2023 má být totiž plný těžkostí. Pokud jste ti tedy konečně chtěli odpočinout, asi ještě nenastal správný čas.

Podle tohoto novodobého Nostradama je právě trojka na konci tohoto roku jakousi předzvěstí nemilých událostí. Mezi ty pak patří světový deficit v oblasti potravin, prapodivná revoluce, ke které má dojít na území Číny nebo také tragická událost, jež má zasáhnout významnou rodinu, a to královskou.

Craig Hamilton-Parker sám sebe skutečně považuje do vizionáře a jeho vhled do budoucnosti je prý natolik velký a jistý, že vše, co říká, je pravda. Do jeho predikcí je zapojena také jeho manželka, která Hamiltonovi-Parkerovi slouží jako jakési duchovní médium.

Rok 2023 má být zkouškou pro mnohé z nás. Právě tento rok má dostatečně prověřit naši odolnost a přimět nás k tomu být ještě silnější. A to i přesto, že poslední roky rozhodně za nejlehčí považovat nelze.

Hamilton-Parker se jako novodobý Nostradamus osvědčil již v mnoha vyřčených predikcích. Právě on sám byl tím, kdo s jistotou předpověděl pandemii covidu, a věděl, že dalším americkým prezidentem se stane podivný Donald Trump.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

To ale nebyly jediné predikce, které se Hamilton-Parkerovi skutečně vyplnily. Tento muž totiž věděl i to, že královna Alžběta v roce 2022 zemře nebo že její syn bude obětí "vaječného" zásahu. To vše se stalo.

Když tedy nyní přichází tento věštec s nepříliš milou předpovědí pro rok 2023, je možná na čase více ho vnímat. Přeci jen se jasnovidectví věnuje téměř sedmdesát let svého života.

K jasnovidectví ho tehdy přivedla návštěva Indie. Právě tam se poprvé setkal s místními astrology a jejich práce ho zaujala natolik, že si přál jediné: Být jako oni.

Podle Hamilton-Parkera nás ale čeká i vzestup vzhůru. Až si zažijeme vše, co musíme, přijde odměna. Tou však budeme my sami a naše změněná mysl. Lidé se stanou více semknutými, jejich odklon od globalismu už nepůjde přehlédnout a vše, co se bude dít, bude pro náš svět takříkajíc "udržitelné".

Zdroje:

www.dailystar.co.uk

ground.news

metro.co.uk