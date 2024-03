Krásné Kamélie se znají půl století, spolu zpívají už přes čtyři desítky let, kromě zpěvu je také poutá pevné přátelství. I když se občas neshodnou, vždycky se nakonec shodnou. Obě mají jednoho syna, obě jsou stejně staré. Lépe řečeno mladé, protože vůbec nestárnou. Ani ony, ani jejich písničky.

Před společnou cestou

Když spolu začaly vystupovat, mnozí si půvabné blondýnky pletli, někteří si dokonce mysleli, že jsou dvojčata. Diváky mátly i tím, že se často stejně oblékaly. Narodily v roce 1950. O dva měsíce starší Hana Buštíková dne 2. února ve Valašském Meziříčí, Dana Vlková je z Prahy a narozeniny slaví 8. dubna. Studovala na gymnáziu se zaměřením na francouzštinu, v jejím studiu pokračovala na pedagogické fakultě, kde si k ní přibrala český jazyk. Hana vystudovala stavebku a provádět si sama „stavební úpravy“ doma i na chalupě je dodnes jejím koníčkem.

To, co mají obě společné, je láska ke zpěvu už od malička. Hana jako školačka zpívala ve sboru, hrála na klavír a v době dospívání přibrala kytaru. Na startu její pěvecké dráhy bylo vítězství v pěvecké soutěži, což jí už v sedmnácti zajistilo vystupování v místní kapele. Další úspěch v Třinecké zlaté loutně ji přivedl do rozhlasu, kde se skupinou Flamingo natočila první desku.

Profesionální zpěvačkou se stala na počátku 70. let, když začala zpívat v ostravské folkrockové skupině Bukanýři. V polovině téhož desetiletí se dostala do Prahy a stala se jednou z vokálního tria, které doprovázelo Josefa Laufera.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Hana Buštíková na plese Jihomoravských olympioniků, 2007

I Dana jako holčička zpívala ve sboru, a to v rozhlasovém, který vedl Bohumil Kulínský. Už během studií se přidala k „pěveckému křoví“ – Jezinkám, které doprovázelo naše tehdejší hvězdy. Na jednom zájezdu si jí všiml Laufer a vzal si ji jako doprovodnou zpěvačku do své kapely. A tam se dvě budoucí půvabné „květiny“ skamarádily…

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Dana Vlková na plese Jihomoravských olympioniků, 2007

Než Kamélie vykvetly

Dřív, než začaly zpěvačky dobývat hudební svět spolu, ještě jim to hravý osud trošku zamotal. Hanka si po třech letech u Laufra na čas „odskočila“ k Jiřímu Kornovi, a když od něho odešla, Dana čekala miminko.

Spolu pak přemýšlely, jakou cestou se dál ubírat. A jelikož v té době byly pěvecké dvojice velmi oblíbené, řekly, si: Proč to nezkusit spolu? A tak začaly Kamélie rozkvétat. Měly štěstí na skvělé zázemí hudebníků, skladatelů a producentů známých jako Petr a Pavel Orm (ORM), i textaře. Ti je začali doslova zásobovat písničkami a Dana a Hana brzy nahrály své první LP.

Dana porodila syna Marka, a pak od 80. let začaly koncertovat, jezdit na turné a vystupovat v zahraničí, hlavně v Německu. Dostaly se i do Japonska na světovou pěveckou soutěž World Popular Song Festival Yamaha (1983). Zpívaly v i němčině a angličtině.

Jak zní jejich známý Robinson v němčině si můžete poslechnout na následujícím videu:

Po pěti letech Hana pořídila Markovi „bratříčka“ Davida. Jeho tatínkem byl východní Němec, jeden z mužského dua, které holky potkaly na jednom zájezdě. Dua dokonce společně vystupovala. Hana se za pohledné zpěváka provdala a miminko bylo plánované. Jeho tatínek se však „zapomněl“ v západním Berlíně a cesty mladých manželů se rozešly.

Když máš kamaráda…

Synové obou zpěvaček vyrůstali spolu, jezdili s maminkami, měli stejnou paní na hlídání, prožili spolu dětství, věděli o sobě všechno. „Dvě dua“ tvořila v podstatě takovou spřízněnou rodinu. Ani jeden syn se však ve stopách maminek nevydal.

David v Japonsku vystudoval japanologii, Marek se dal na matematiku a fyziku. Jejich maminky stále zpívají… I když ne na velkých turné, ale hudebních festivalech, různých akcích a hostování na koncertech. Doma jsou i v hudebních studiích. Před osmi lety vydaly CD s názvem Trend.

Zpívaly, tančily... Jeden z jejich hitů 80. let Formule si můžete připomenout na následujícím videu:

Vydržet v práci a v soukromí v souladu tolik let se nepodaří každému, v pěvecké dvojici je to možná ještě těžší, protože se stává, že jeden chce vyniknout jako sólista. „Holky“ mají stejný vkus, líbí se jim stejná hudba, filmy, móda – a hlavně společné zpívání.

Přestože je každá „kamélie“ trošku jiná, své přednosti i nedostatky znají a navzájem se respektují, váží si jedna druhé a podporují se. Prožívaly spolu těžší i těžká období té druhé. Ani dnes si v soukromí nelezou na nervy, i na dovolenou do zahraničí si vyrazí spolu. Obě mrzí, že ač měly lásek několik, toho pravého nenašly, a tak se jim nepoštěstilo mít víc dětí a rodinu jak si přály.

I písničku Žárlím mají dodnes ve svém repertoáru. Poslechout si ji můžete na následujícím videu:

Obě i jako sedmdesátnice vypadají stále velmi dobře – a nevděčí za to plastickým chirurgům. Chtějí zůstat své a stárnout si přirozeně a s noblesou, a to se jim daří. Recept na to prý nemají, ale určitě jim pomáhá optimismus a humor, a také radost, že si i po letech lidé rádi poslechnout jejich staré hity, třeba Robinsona, Formuli, Čau Pepíno či Hej, pane šenku.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Kamélie jsou dnes už „velké holky“, o šarm a půvab je věk nepřipravil

