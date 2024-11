Velká dáma či královna českého šansonu nebo Edit Piaf z Prahy jak se Haně Hegerové říkalo, si navzdory slávě prošla svým. Že je svoboda nadevše poznala, když si musela obléknout vězeňský mundur. Jen nedbalost, nepozornost a neochota nemusí stát za tím, kvůli čemuž skončila ve vězení...

Úvodem o jménech

Dne 21. října to bylo devadesát tři let, kdy se v Bratislavě do rodiny vysokého bankovního úředníka činného v politice narodila Carmen Farkašová. Jméno jí prý vybrala babička, která milovala opery. Od dětství navštěvovala baletní školu, a tak se už jako malá dostala na scénu Slovenského národního divadla. Po válce kvůli svému buržoaznímu původu nemohla studovat, musela nastoupit do Škodových závodů, kde pracovala jako úřednice. Únikem z kancelářské nudy jí byl divadelní kurz v Bratislavě, kterou milovala. Po něm se dostala do Žiliny do Divadla Petera Jilemnického a změnila si jméno Carmen na obyčejné Hana, maďarské příjmení pak na maminčino dívčí – Čelková.

Pod tímto jménem vystupovala a ztvárnila ve filmovém dramatu Frona (1954) Františku Zobačovou, která byla její první a hned hlavní rolí. V Žilině prožila svou největší lásku s divadelním režisérem Daliborem Hegerem. Vášnivý vztah zpečetili u oltáře po neplánovaném těhotenství. Od té doby užívala příjmení Hegerová.

Velká šance

Tehdy ještě jen herečce se narodil syn Matúš. „Začala jsem zpívat kvůli uhlí. Nechtěla jsem být zpěvačkou, jenom jsem potřebovala uhlí, vysavač a lednici. Tak to je moje cesta ke zpívání…“ svěřila se kdysi v rozhoru pro rozhlas. Malý honorář v divadle se snažila vylepšit zpěvem, tím si vydělala na uhlí v Tatra-revui, ale osud jí rozdal jiné karty. Dostala nabídku zpívat v estrádě v Praze, a taková se neodmítá. S odhodláním, že až bude mít našetřeno na potřebné věci do domácnosti, vrátí se k rodině a do žilinského divadla.

Jenže jí do života vstoupil mladý režisér Jan Roháč, který jí doporučil Semafor… Rozloučila se s domovským divadelním jevištěm, syna vychoval manžel Dalibor, se kterým se po třech letech rozvedla, a začala se věnovat zpěvu.

Na výsluní

V Semaforu začalo její krásné a šťastné období. Rychle si získávala srdce publika doma i v zahraničí, kde často vystupovala. Do politiky se nepletla, žila si svůj život, zpívala, nahrávala desky a užívala si výsluní. Jenže v roce 1979 přišla osudná chyba bankovní úřednice, kvůli níž jí byla omylem na účet připsána část honoráře Karla Gotta. Nešlo o milion, jak jeden čas proběhlo tiskem, údajně se mělo jednat o částku přes dvě stě tisíc.

Peníze přijala v domnění, že je dostala za vystupování a vydané desky v Německu. Přestože nakonec peníze vrátila, byla na jaře 1980 zatčena a obviněna za finanční podvod. Soudní rozsudek byl nemilosrdný, poslal ji na rok za mříže.

Její dlouholetý přítel Tomáš Padevět, autor Carmen – skutečný život Hany Hegerové, jediného životopisu o naší šansoniérce, na kterém spolupracovala a vyšel s jejím souhlasem (na její přání až po její smrti), v knize přirozeně tuto nešťastnou záležitost zmiňuje a uvádí: „Mým cílem bylo objasnit tento případ nejen veřejnosti, ale i sobě. Když jsem si přečetl spis čítající téměř 600 stran, nevěřil jsem vlastním očím. V daných dokumentech je mnoho pochybných částí. Myslím, že toto obvinění bylo na Hanu Hegerovou použito jako past.”

Bez slunce

Svobodomyslnost Hany Hegerové, jak se domnívá, nebyla mnohým po vůli a její relativní svoboda vzbuzovala závist. Je tak možné, že v pozadí jejího uvěznění stojí politika. Paní Hana strávila v cele půl roku. Požádala o milost a její žádosti prezident Gustav Husák vyhověl, na jaře, přesněji řečeno v dubnu 1981 byla propuštěna.

Po návratu začínala téměř od začátku, ale dokázala se znova postavit na nohy a navázat na své předchozí úspěchy. Její kariéra poté byla snad ještě zářivější. Poslední album Mlýnské kolo v srdci mám jí vyšlo v roce 2010. Rok poté oznámila odchod z podií s tím, že si chce užívat poklidného stáří, svého pejska… S tímto světem se obklopena rodinou rozloučila dne 23. března v Nemocnici Na Homolce. Zemřela po komplikacích souvisejících se zlomeninou krčku, se kterými se tělo nedokázalo vyrovnat.

Pět desítek let rozdávala radost a svými písničkami hřála posluchače u srdce

Zanechala nám krásné šansony i písničky jako Levandulová, která k její velké radosti zlidověla. Výjimečná Hana Hegerová stále žije v srdcích všech svých obdivovatelů a blízkých přátel.

