close info facebook / facebook

Jasmína Maurerová 12. 3. 2024 8:42 clock 4 minuty gallery

Ačkoliv bývalé televizní hlasatelce bylo nedávno už jednašedesát let, málokdo by to do ní řekl. Tahle půvabná moderátorka a současná divadelní manažerka Divadla Bez zábradlí se vzepřela času a mnohé čtyřicátnice by jí mohly závidět. Ona sama přitom své vrásky má ráda, protože jsou od smíchu.

Hana Heřmánková má neustále dobrou náladu a úsměv na rtech, a to i přesto, že život k ní nebyl úplně laskavý. I když je to už patnáct let, co přišla o milovanou sestru, s jejím odchodem není smířená dodnes. Sestra Hany Heřmánkové, rozené Vávrové, byla Dana Vávrová, filmová Leontýnka, z dnes již legendárního filmu Ať žijí duchové. Ačkoliv se Dana odstěhovala do Německa, kam se provdala, i tak si zůstaly sestry velmi blízké. Nicméně pak přišla krutá diagnóza - Dana má rakovinu. “Čím jsem od toho dál, tím více si uvědomuju, jak strašně byla silná. Je obdivuhodné, jak bojovala, a nejsem si jistá, že bych něco takového já dokázala, že bych našla v sobě takovou sílu. Do poslední chvíle se nevzdávala, podstupovala všechna příkoří a trápení, nechtěla odejít. V závěru už to bylo skutečně hrozné, přesto bojovala, zkoušela všechno,” popisuje neutěšitelnou touhu své sestry dál žít Hana Heřmánková. Přestala kouřit a onemocněla rakovinou Hana se s Danou v jejích posledních chvílích bohužel nemohla vídat tak často, jak by chtěla. Její rodina tady v Česku byla nemocná a Hana se bála, že by Danu nakazila. V rozhovoru pro idnes.cz dále dodává, že je velkým paradoxem, že Dana přestala kouřit. “Spoustě věcí se dá asi předejít. Platí, že se má člověk o sebe starat, sportovat, zdravě jíst a pravidelně chodit k lékaři, ale něco neovlivníte. Když osud chce, nic z toho vám nepomůže. Svůj osud nezměníte,” zamýšlí se Hana Heřmánková nad lidským bytím. Se sestrou měly společné i to, že se oběma líbili starší muži. Dana měla o třicet let staršího manžela a Hana “jen” o šestnáct. Rodiče se prý tenkrát vůči Danině vztahu s o tolik let starším mužem bouřili, měli totiž strach, že zůstane na děti sama, že její muž zemře. Jak se ukázalo, osud jen potvrdil slova Hany Heřmánkové. “Šestnáct let není žádná katastrofa. Taky když bylo klukům šestnáct, říkala jsem jim, že už se mohou dívat do kočárků, protože v nich může být jejich žena,” vtipkuje sama vůči sobě Heřmánková, když mluví o svých třech synech, které má s manželem Karlem Heřmánkem. Všichni spolu bydlí v rodinném domku v Jevanech u Prahy, kterým se také říká “české Beverly Hills”. Ze stěhování z hlavního města neměli tehdy radost hlavně její synové, kteří kvůli změně bydliště museli měnit školy, nicméně Heřmánková prozradila, že i oni sami pak uznali, že se na vesnici mají lépe a neměnili by. Dnes studuje na vysoké škole Hana Heřmánková je naší nejmladší televizní hlasatelkou. V době, kdy ji postavili před kameru, teprve končila gymnázium. “Bylo to mé mládí, ty nejhezčí roky a po nich se mi samozřejmě stýská. Ta práce byla opravdu skvělá, ale nedovedu si představovat, že bych ještě teď, v mém věku, seděla ve studiu a ‚nastavovala zrcadlo‘,“ vzpomíná Heřmánková na své začátky. Dnes je divadelní manažerkou v Divadle Bez zábradlí, které založil její manžel Karel Heřmánek. A možná také proto, že si studia za mladých let příliš neužila, se rozhodla “na stará kolena” vrátit do školy. „Na stará kolena jsem se zbláznila a přihlásila se na vysokou. Třesu se před zkouškami se spolužáky, kteří jsou ve věku mého syna,“ směje se studentka politologie a kolem úst se jí udělají jemné vrásky. Nicméně za ně se skutečně nestydí, má je prý ráda, protože jsou právě od smíchu. A jak to, že i ve svém věku pořád vypadá tak chic? „Spokojenost, těšit se na každý den, chodit do přírody, hodně spát a mít hezkou rtěnku,“ prozradila Heřmánková recept na to, jak i v pokročilém věku ve společnosti zazářit, a hlavně se i sama ve svém těle cítit dobře. Zdroje: idnes.cz, region.rozhlas.cz, zeny.iprima.cz Související články close Celebrity Herečka Dana Morávková: Nechci být oplastikovaná babička gallery 18 close Celebrity Dvě osudové ženy Vladimíra Menšíka: S první manželkou Věrou se rozvedl za podivných okolností gallery 5

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

Jasmína Maurerová Redaktorka