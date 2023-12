Externí autor 26. 12. 2023 clock 3 minuty video

Herečka Hana Maciuchová se dlouho chtěla stát chalupářkou. Toužila po místě, kde by mohla pěstovat květiny a kde by mohla odpočívat a čerpat síly. Ale když si v 80. letech společně s manželem konečně chalupu pořídila, přišlo pořádné trápení.

Český ráj je magické místo, a tak není divu, že právě v něm touží mít celá řada lidí chalupu, z níž by mohla obdivovat krásy tamní přírody. Jedna taková chalupa se v roce 1984 zalíbila i legendární české herečce Haně Maciuchové a jejímu manželovi Jiřímu Adamírovi.

Urychlený nákup

Manželé se do chalupy okamžitě zamilovali, a tak neztráceli čas a rychle ji koupili. To si ale měli raději dvakrát rozmyslet. V té době totiž vůbec neměli zkušenosti s nákupem takového stavení a vůbec netušili, na co by se při obhlídce domu měli zaměřit. Navíc původní majitel před nimi některé problémy spojené s nemovitostí skryl a prodávanou chalupu vychválil do nebes. Manželé tedy neviděli důvod, proč ji nekoupit.

Problémy s elektřinou

Krátce poté, co Hana Maciuchová a Jiří Adamíra chalupu zakoupili a začali ji využívat k rekreaci, všimli si, že je v domě špatně zapojená elektřina. Ta probíjela doslova celým domem a dle slov herečky bylo slyšet časté praskání a během nocí byly k vidění dokonce světélkující zdi v místech, ve kterých vedly dráty elektřiny.

To ale nebylo jediným problémem, se kterým se manželé na chalupě potýkali. I když je pravdou, že za ten další si mohli svou vlastní nepozorností. Před zimou totiž zapomněli z trubek vypustit vodu, která následně v důsledku silných mrazů zamrzla a potrubí prasklo. Když se pak manželé po nějaké době na chalupu vrátili, zůstali jen nevěřícně koukat. Ze stropů totiž visely rampouchy a z podlahy takřka vyrůstaly ledové stalagmity. O všechny problémy se ale dvojice postarala, a tak mohli oba už v dalších letech využívat svou chalupu bez problémů.

Trávili na ní spoustu času. Herečka stavení v Českém ráji využívala k odpočinku po náročných divadelních představeních a také po natáčení. Ve volných chvílích se věnovala hlavně zahradničení. Záležet si dávala primárně na okrasných květinách.

Úspěšná herečka

Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce a už od raného dětství byla obklopena divadelním prostředím. Její rodiče divadlo milovali, a tak ji k němu už od jejího dětství vedli. V patnácti letech jí otec nabídl roli družičky ve hře Lucerna od Aloise Jiráska, kterou zkoušel olomoucký divadelní spolek Mrštík. Hana projevovala svůj talent už odmalička, kdy ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole.

Přestože se v mládí vážně zabývala myšlenkou studovat medicínu nebo angličtinu, nakonec ji její láska k umění přivedla ke studiu herectví na DAMU. Toto rozhodnutí nebylo snadné, neboť se nechtěla odtrhnout od své rodiny a odjet do vzdálené Prahy. Nakonec ale DAMU dostudovala a první pracovní nabídky na sebe nenechaly dlouho čekat. Herečka během svého života ztvárnila nespočet divadelních, televizních i filmových rolí.

Její život byl poznamenán vážnými nemocemi. Dlouho sváděla boj s rakovinou prsu, kterou se jí podařilo překonat. Následně ale onemocněla rakovinou slinivky, které 26. ledna 2021 ve věku 75 let podlehla.

