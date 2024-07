Naše oblíbená herečka Hana Maciuchová dala velký kus srdce divákům i posluchačům rozhlasu a ti se jí odvděčili „velkou cenou“. Za svou zesnulou setru ji na Nové scéně Národního divadla převzala její sestra. Někteří z přítomných měli pocit, že ji přebírá sama herečka, tak moc v ní viděli její podobu.

Pár útržků z dětství

Hana Maciuchová pochází ze Šternberka, kde se narodila 29. listopadu 1945. Její rodiče byli nadšenými ochotníky, byli proto velmi často zaneprázdněni. Ona i její dva mladší sourozenci bývali doma sami i během večerních představení. O dva roky mladšího brášku Milana pečovala už od čtyř let, později také svou o šest let mladší sestru Silvii, se kterou si byly velmi blízké a pojil je krásný, přátelský vztah i v dospělosti. Byly v každodenním kontaktu a prožívaly spolu vše, co jim život dal i dal vzal.

Paní Hana od malička zpívala, tancovala a recitovala. Přestože chtěla studovat medicínu nebo jazyky, nakonec šla ve šlépějích svých rodičů. Na divadle začala hrát už na gymnáziu, poté vystudovala pražskou Divadelní fakultu Akademie múzických umění. Jako členka souboru nejprve Divadla za branou a poté Divadla na Vinohradech ztvárnila na jejich (i jiných) scénách řadu velkých rolí.

Známe ji z filmu i televize, pohádek a seriálů. Kdo by si ji nepamatoval jako hubatou děvečku Anče z večerníčkového seriálu Krkonošské pohádky či Alenu Blažejovou, manželku primáře ortopedie Arnošta? Ze starších lze jmenovat roli Vlasty Makovcové v nezapomenutelných Chalupářích, z novějších pak Miriam Hejlovou v Ulici.

Milovala a byla milována

Sympatickou paní Hanu diváci milovali. Dva roky po sobě (2008, 2009) získala cenu TýTý, jako nejlepší herečka, diváci ji také zařadili do desítky nejoblíbenějších hereček v anketě České televize Hvězda mého srdce. Herečka milovala práci v rozhlase a v rolích rozhlasových her byla velmi oblíbená. Třikrát zvítězila v anketě Neviditelný herec (1998, 2005, 2010), ve které veřejnost hlasuje o nejoblíbenější herecký výkon v rozhlase.

V loňském roce u příležitosti sta let založení rozhlasu proběhnul mimořádný ročník s názvem Neviditelný herec století, ve kterém posluchači hlasovali pro nejlepšího herce a herečku posledních sta let. Výsledky hlasování byly vyhlášeny loni v dubnu na Nové scéně národního divadla. Titul v kategorií herců získal osminásobný vítěz Viktor Preiss. Rozhlasovou herečkou století se stala zesnulá Hana Maciuchová.

Sesterské pouto

Hana Maciuchová před osmi lety prodělala rakovinu prsu, a se zhoubnou nemocí se statečně poprala. Překonat ji podruhé, kdy začala bujet ve slinivce, však nezvládla. O své nemoci se dozvěděla na sklonku roku 2019. Podstoupila chemoterapii i ozařování, a s bolestmi, které musela mít, stále hrála na prknech Divadla Ungelt. Svými problémy nikoho nezatěžovala a do jejího skonu nikdo netušil, jak moc je to s ní vážné. Když věděla, že nad „rakem“ tentokrát nezvítězí, odjela za svou rodinou na Moravu, kde se o ni starala sestra Silvia Marková.

Právě ta za ni převzala cenu za nejoblíbenější herečku, a na jevišti jejím příznivcům poděkovala za přízeň. Porovnat podobu obou sester můžete na následujícím videu, kde Silvie v krátkém rozhovoru zavzpomínala na svou sestru, která jí stále velmi chybí, a v myšlenkách je s ní neustále:

Hana Maciuchová je také držitelkou Medaile Za zásluhy v oblasti kultury, která jí byla udělená 28. října 2010. Své nemoci podlehla dne 26. ledna 2021 ve věku sedmdesáti pěti let. Přestože měla svůj hrob zařízený na Vyšehradě, urna s jejími ostatky byla s jejím souhlasem uložena do rodinného hrobu v Olomouci.

