Zpěvačka Hana Zagorová byla miláčkem českého posluchače. Hlavně za dob socialismu si lidé její písničky oblíbili. U koho se ovšem umělkyně tehdy úspěchu netěšila, byla komunistická strana. Obzvláště Milouši Jakešovi hodně ležela v žaludku. Proč? Byla úspěšná a vydělávala slušné peníze.

„No já dostávám jednou ročně výpis, těch umělců, seznam těch umělců, který dostávají nad těch sto tisíc korun platu, tedy vydělaj si nad sto tisíc korun. No tak řekněme paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no ale ona už tři roky po sobě bere šest set tisíc každý rok,” zaznělo tehdy z úst příkladného komunisty Milouše Jakeše v jeho projevu na Červeném Hrádku v roce 1989.

Schytala to Zagorová i Janda

Ve svém „legendárním” proslovu se politik pustil i do dalších umělců, kteří se v té době těšili slávě a „vydělávali více než oni”. „Žádnej z nás nebere takový platy, prostě, jako berou oni,” pokračoval v pranýřování českých hudebníků, mezi kterými byl například i Dalibor Janda.

V Československu se tehdy zkrátka úspěch nenosil, a kdo ho měl, byl zatracen. Stejně na tom byla i Hanička Zagorová, která kromě krásného hlasu oplývala i krásou vnější a ještě k tomu to byla „milá holka”, jak ji ostatně označil i samotný Milouš.

Co se také soudruhům nelíbilo, bylo to, že kromě rodného Československa koncertovala i v dalších státech Evropy, a to i v jejích západních zemích. A to se zkrátka neodpouští, navíc, když za to ještě dostanete více peněz, než by se na “obyčejného občana” slušelo.

Zagorová přitom nebyla jako ostatní umělci, kteří se kolikrát o režimu vyjadřovali negativně a kritizovali ho. Hanička si v zájmu zachování své kariéry nepouštěla pusu na špacír a chovala se příkladně. Problém ovšem nastal, když podepsala petici Několik vět.

Ze dne na den tak zpěvačka dostala stopku, soudruzi jí dokonce zrušili již naplánovaný koncert v Krnově a jako argument uvedli technické důvody. Všem bylo ale více než jasné, proč se tak stalo.

Kolik měla za jedno vystoupení?

Několik vět přitom podle Zagorové ničím režimu neškodilo. „Neshledala jsem tam nic, s čím by mohl slušný člověk nesouhlasit,“ okomentovala zpětně svoje rozhodnutí zpěvačka. Toto prohlášení podepsali mimo jiné i Jaromír Hanzlík, Petr Čepek a nebo Daniela Kolářová.

Faktem, že si Hana Zagorová přišla na pěkné peníze se umělkyně nijak netajila. „Jistě! Ať jsem zpívala v hale, anebo v divadle, měla jsem šest set korun za představení, což byla jiná částka než dnes. A měla jsem i dvacet osm vystoupení měsíčně,“ prozradila zpěvačka v rozhovoru.

Když se tyto částky nasčítaly, dalo to dohromady i šest set tisíc korun ročně, což byly na tu dobu opravdu pěkné peníze.

Janda to uvedl na pravou míru

Zpěvák Dalibor Janda, kterého si Milouš Jakeš vzal také do úst, se ke všemu ještě ohradil, že byli i na tu dobu navíc ještě finančně podhodnoceni.

„My jsme si ty peníze vyjezdili. 25 koncertů za měsíc, 250 koncertů za rok. Brali jsme 600 korun za koncert. To je, jako kdyby Michael Jackson zpíval za 50 dolarů za koncert,“ uvedl pro web Prima Ženy oblíbený zpěvák.

