Není snad nikdo, kdo by ji neznal. Něžný projev, hudební talent, básnířka a textařka. Zpívala s takovým citem, že i posluchač její písničku prožíval. V srpnu to byly dva roky, kdy odešla zpívat na jiný břeh. Připomeneme si ji v písničkách a propojíme s muži, kteří vstoupili do jejího života.

Písnička v bílém

Říkalo se jí „Písnička“, muži v jejím životě, s nimiž je spjatý ten její, v něm měli své místo. Začneme písničkami. Víte, která byla její úplně první nahrávka? Je to Písnička v bílém a byla natočená v ostravském rozhlasovém studiu v roce 1963 poté, co si jejího talentu všimnul skladatel František Trnka v soutěži Hledáme nové talenty. Ale on nebyl „tím“ mužem, který jí dal podnět studovat JAMU.

Byl jím prý její starší spolužák Valtr Řehoř, se kterým chodila jako holčina do dramatického kroužku v rodných Petřkovicích, a byl její krásnou, velkou a platonickou láskou, po celý život pro ni zůstal nádherným člověkem – a šel studovat JAMU…, jak prozradila před několika lety v rozhovoru pro Český rozhlas. Spojit bychom ho mohli třeba s její písní Byl to víc než přítel můj nebo Já se vznáším.

Ale ještě před studiem a soutěžemi vystupovala a zpívala v ostravském kabaretu Tempo, z tohoto období je i následující foto.

close info Facebook / Facebook zoom_in Foto ze střední školy zveřejněné na Facebooku skupiny jejího rodného města Petřkovice (na foto vlevo)

Náš dům zní smíchem…

„… jsme rodina bláznivá“ zpívá v jednom ze svých prvních hitů. Její babička jim jistě potrubí nenavrtala, jak zní v textu, ale jejich dům v Ostravě, kde vyrůstala se starší sestrou Evelyn, byl smíchem a pohodovou atmosférou prodchnutý. Její maminka Edeltruda byla učitelka a otec, bezesporu první muž jejího života byl otec, jmenoval se Josef a pracoval jako stavební inženýr. K jejímu dětství přidáme ještě datum narození, což je 6. září 1946.

Já jsem tvá neznámá

Přeskočíme její „bludičkové“ začátky a začneme sedmdesátkami, kdy zatím jako „jeho neznámá“ propojila svůj život s celoživotním kamarádem Karlem Vágnerem. Pokud by vám ta bludička přeci jen vrtala hlavou, jde o název jejího alba, na němž je snad úplně první z jejich hitů Bludička Julie. Ale zpět k Vágnerovi, protože „… ten samozřejmě neodmyslitelně patří k mému životu,“ svěřila se před lety, a zavzpomínala že, „… je to taková spousta let, které jsme prožili ve spolupráci, že si myslím, že to je můj nejdelší vztah v životě.“ Jak dál vzpomínala, měla obrovské štěstí, protože se navzájem doplňovali, vyposlechli si svůj názor, takže vznikla velmi plodná spolupráce.

Za svůj život nazpívala přes devět set písní a seznam cen a ocenění, které obdržela je velmi dlouhý, ale zůstaneme u písničkových nápověd spojených s muži. Že je duhová víla se snažila v písničce přesvědčit Petra Rezka, se kterým zpívala duety šest let. Jinak to nejde si postěžovala se Stanislavem Hložkem a Petrem Kotvaldem, s nimiž nazpívala třeba nádherný Můj čas, z něhož až mrazí, který provází seriál s názvem Sanitka. Nezapomenutelné je její Setkání a nejen jako název písničky, ale skutečné, a to s italským zpěvákem Drupim.

Duety nazpívala i s dalšími hvězdami, včetně Karla Gotta. Hudbu či text pro ni složili známé pojmy naší hudební scény, ale mnoho textů si napsala sama, pro příklad zmíníme Málokdo ví (Drupi / Sambario) či nádherný Černý páv.

Usnul nám spí

Text Pavla Žáka v písničce o malém synkovi Usnul nám spí se jí nikdy nesplnil, ač stát se matkou nesmírně toužila. Měla však nemoc zvanou paroxysmální noční hemoglobinurie, což je velmi vzácná porucha krvetvorby, kvůli níž musela podstupovat transfúze krve a lékaři jí těhotenství nedoporučovali.

Za svého prvního manžela, známého baletního mistra a choreografa se údajně provdala proto, aby si mohla osvojit dítě, což však neznamená, že by se nemilovali. Adoptovali si holčičku, kterou museli pro náhlý zájem rodiny vrátit do dětského domova. Sice spolu nestrávili Jen pár dnů, jak zpívají ve společném duetu, ale „… když se rozejdem, no tak ať“ se jim naplnilo, a to po šesti letech. Zůstali ale přátelé. Jeho jméno znáte. Je to Vlastimil Harapes.

Pro druhého manžela, slovenského operního tenora se hodí třeba Je naprosto nezbytné nebo jakákoli písnička o lásce, třeba Lásko vítej nebo S láskou je svět akorát. S ním nazpívala své poslední album Konečně společně. Třicet let šťastného společného soužití přetnul její nečekaný odchod. Zpěvačka, ale i herečka a moderátorka zemřela ve věku sedmdesáti pěti let dne 26. srpna 2022. Sice zpívala, že Navěky zůstane jen čas, ale její písničky se nevytrácí, zůstávají evergreeny.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Devítinásobná držitelka Zlatého slavíka se svou platinovou deskou

Poznali jste? Jejím manželem byl Štefan Margita a její jméno je Hana Zagorová.

