Hanny Reitschová: Krásná a talentovaná pilotka doplatila na Hitlerovu náklonnost

Mistryně v létání a mnohonásobná ženská rekordmanka. Hanna Reitschová se díky svým úspěchům stala Hitlerovou oblíbenkyní a důležitou součástí nacistické propagandy. Svého vlivu využívala, dokud válka neskončila a ona si neuvědomila, že spolčení s diktátorem byla ta největší životní chyba.

Talentovaná pilotka

Hanna Reitschová, pro přátele Hanny, se narodila 29. března 1912 ve slezském Hirschbergu. Měla striktní dětství, otec jí zakazoval spoustu koníčků, hlavně pak ten největší – létání. Dokázala ho zviklat, aby jí alespoň zaplatil kurz plachtění. Když si měla vybrat studijní obor, pod tlakem svého otce očního lékaře se přiklonila k medicíně, i když věděla, že se jí nebude věnovat.

Svým rozhodnutím obměkčila rodiče natolik, že jí dovolili absolvovat kurz motorového létání. Na to, že Hanny před kurzem téměř vůbec nelétala, vykazovala obrovský talent. I rodičům už bylo jasné, že se z ní očařka nestane.

Sebevražedný oddíl

Před vypuknutím druhé světové války získala Hanny mnoho ocenění a pozornost důležitých lidí, mimo jiné také Hitlera. Ten ji zaměstnal jako zkušební pilotku Luftwaffe, Hanny měla možnost vyzkoušet úplně nové stroje, například transportní letoun Messerschmitt Me 321 Gigant nebo raketový kluzák Messerschmitt Me 163A. Stala se Hitlerovým účinným nástrojem propagandy.

Sama Hanny se aktivně podílela zlepšování bojových schopností Luftwaffe. V roce 1944 přišla s nápadem sebevražedných misí, které měly za úkol zničit americké stroje. Zhruba 70 dobrovolníků, odhodlaných zemřít pro vlast, bylo vybráno k nasednutí do letounů Fieseler Fi 103R, na něž se naložily raketové pumy V-1. Poté se měli zřítit na cíl. Hitler se sebevražednou operací souhlasil, ale nakonec nebyla nikdy uskutečněna.

Do konce války zbývaly poslední dny a Hitler činil svá poslední rozhodnutí. Z postu vrchního velitele Luftwaffe sesadil Göringa a nahradil ho Robertem von Greimem. Ten si pro jmenování musel přijet do Hitlerova bunkru v Berlíně, na místo ho měla dopravit Hanny. Společně přistáli u Braniborské brány, odtud putovali do bunkru, kde jim Hitler předal dvě kyanidové kapsle a nařídil let pryč z Berlína.

Hitlerovo prokletí

Vzlétající stroj se ocitl pod palbou – Rudá armáda se domnívala, že je v dopravním prostředku prchající Hitler. Dvojici se povedlo bezpečně odletět a přistát na plánovaném místě. Zanedlouho byli oba dopadeni a přivedeni k výslechu. Greim spáchal 24. května sebevraždu, Hanny se k rozkousnutí kapsle nedonutila a přečkala 18měsíční žalář.

Spojenectví s Hitlerem se po válce ukázalo jako špatné rozhodnutí. Ačkoliv stále sbírala nejrůznější ocenění a rekordy, Polsko na její roli v nacistickém režimu nezapomnělo a při mistrovství světa v roce 1958 jako jediná nedostala vízum. Od toho okamžiku veřejně protestovala nelétáním na závodech pořádaných německým aeroklubem.

Reitschová zemřela na infarkt v roce 1979 ve věku 67 let.