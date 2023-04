Možná vypadá jako podivná věcička z jiné doby, ale tento starožitný předmět byl kdysi cenným nástrojem pro lidi, kteří chtěli efektivněji komunikovat. Navzdory své jednoduchosti dokázalo zařízení dosáhnout pozoruhodných výkonů, které byly ještě před několika desetiletími nepředstavitelné. Co to je?

Poznáte, co to je? Podívejte se na video:

Stroj, který předběhl svou dobu…

Kdysi dávno, ve světě bez počítačů a chytrých telefonů, museli lidé vše psát ručně. Ať už posílali dopis příteli, nebo psali zprávu do práce, byl to pomalý a pracný proces. Jeden muž však viděl příležitost, jak psaní zrychlit a usnadnit.

Byl to vynálezce a měl vizi stroje, který by dokázal tisknout dopisy na papír podobně jako psací stroj. Nebyl to však obyčejný psací stroj. Bylo to složité zařízení, které pomocí řady páček a tlačítek otiskovalo inkoust na papír úhledným a uspořádaným způsobem.

Stroj se stal hitem a brzy jej lidé po celém světě používali k psaní dopisů, vytváření dokumentů a dokonce i k tisku knih. Byl tak účinný a efektivní, že se brzy stal základem kanceláří a podniků po celém světě.

Odpověď je zde!

Navzdory své popularitě se však tato zvláštní starožitnost v posledních letech přestala používat. Málokdo dnes dokáže odhadnout, k čemu se věc používala, přestože ji všichni znají. Pomocí řady páček a tlačítek dokázala tato psací koule otisknout inkoust na papír úhledným a uspořádaným způsobem. Byl to předchůdce moderního psacího stroje a jeho odkaz je dodnes patrný v klávesnicích, které používáme. Ano, je to Hansenova psací koule!

Uměla vše

Hansenova psací koule byla revolučním zařízením, které na přelomu 19. a 20. století pomohlo změnit způsob komunikace mezi lidmi. Jeho tvůrce Rasmus Malling-Hansen byl dánský vynálezce, který viděl potenciál stroje, který by dokázal snadno a efektivně tisknout písmena na papír.

Malling-Hansenova psací koule byla patentovaná v roce 1865. Vykazovala už tehdy všechna významná vylepšení psacích strojů zavedených o 40-50 let později. Uměla řádkování, znala mezerník, na konci řádku zazvonila, uměla kopírovat či propisovat na karbonový papír, zněla reverzní pásku a umožňovala v první řadě viditelné psaní zvednutím psacího mechanismu.

Až tedy příště narazíte na starožitný předmět, který se vám bude zdát zvláštní a neznámý, nebojte se na něj podívat zblízka. Nikdy nevíte, jaké úžasné příběhy a inovace můžete objevit. A kdo ví, třeba objevíte další skvělý vynález, který změní svět!

