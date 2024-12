Externí autor 16. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Dnes se na první pohled nezdá, že by si influencerka Agáta Hanychová byla se svou maminkou Veronikou Žilkovou nějak zvlášť podobná. Fotky z mládí herečky ale ukazují, že až na barvu vlasů můžeme najít mnoho shodných rysů. A jak se lišilo jejich dospívání?

Herečka Veronika Žilková vychovala celkem šest potomků, čtyři vlastní a dva adoptované, s mateřstvím má proto bohaté zkušenosti a jen tak něco ji nepřekvapí. Není dnes žádným tajemstvím, že dospívání její dcery Agáty Hanychové bylo poměrně divoké.

Jako mladá dívka se proslavila v Miss ČR, kde se dokonce stala Vicemiss. Tehdy ve světě frčela potížistka Paris Hilton, a tak se mladá modelka rozhodla trochu naskočit právě na tuto vlnu.

Veřejnost se bavila jejími skandály na večírcích, kam chodila často prapodivně oblečená, její mamince často vstávaly vlasy hrůzou na hlavě také z jejích vztahů s chlapci.

Agáta měla divokou pubertu

Kupříkladu se svým nyní již bývalým manželem Jakubem Prachařem se Agáta Hanychová přátelila už od dětství a jako dospívající spolu mnohokrát chodili a opět se rozešli.

Mládí Veroniky Žilkové bylo v mnohém jiné. Zatímco její dcera Agáta v ní totiž vždy měla oporu a mohla cítit její bezpodmínečnou mateřskou lásku, rodiče Žilkové, obzvlášť její tatínek, tolik podporující nebyli.

„Byly jsme tři děti a rodiče to měli snazší v tom, že nebyly drogy. To je dnes obrovský problém. Naši rodiče byli starší a možná měli přehnané ambice. Bratr vlastně proto utekl do zahraničí,” popsala herečka pro Novinky.cz.

Otec jí řekl, že je ošklivá

Na ni samotnou ale rodiče prý své nároky uplatňovali méně, než na její zbývající dva sourozence. Zřejmě proto, že ji spíše podceňovali.

„Mě trochu nechávali být, protože měli za to, že ze mě nikdy nic nebude. Po době dospívání a mládí vůbec se mi nijak nestýská, nebylo to pro mě období, na které nějak zvlášť vzpomínám,” vysvětlila.

V tu dobu prý bylo její vlastní vnitřní prožívání pořádně komplikované. „Nevěděla jsem, co se sebou, byla jsem nešťastná, že mě nikdo nechce. Teprve po dětech jsem se uklidnila, že má existence má nějaký smysl,” svěřila se.

Rodinná soudržnost je nadevše

Od svého otce se prý také v osmnácti letech dozvěděla, že na hereckou dráhu může zapomenout, protože není hezká. Tato předpověď se ale nevyplnila. Nejen, že se Veronika úspěšnou herečkou stala, ale dnes vypadá i jako několikanásobná babička výborně.

S dcerou Agátou má Veronika Žilková společné také to, že pro ni vždy byli potomci důležitější, než partnerské vztahy. Zatímco muži v jejich životech vždy přicházeli a odcházeli, vztahy s potomky jsou pro obě dvě z nich doslova svaté a přizpůsobují jim svůj život v řadě ohledů.

Smysl pro rodinu je tak jednou z hlavních věcí, která tyto dvě ženy spojuje, přestože na mnoho věcí mohou mít rozdílné pohledy. Když jde ale do tuhého, jsou tu jedna pro druhou.

