Kolem herce Jaromíra Hanzlíka se motala řada žen. Dnes jsou ty časy pryč, přestože i po sedmdesátce si umělec zachoval charisma a je z něj šarmantní elegán. Když býval mladší, vytratil se z tehdejší ČSSR kvůli lásce. Tehdy se zamiloval do bývalé Miss Dagmar Silvínové. Podívejte, jak krásná byla!

Když bylo Jaromíru Hanzlíkovi pouze dvacet let, poprvé se oženil. Tehdy byl bláznivě zamilovaný do zdravotní sestřičky Jaroslavy a manželství jim vydrželo dvanáct let. Narodil se jim také syn David, který dodnes zůstává jediným potomkem slavného herce.

Po rozvodu se ale Hanzlík zamiloval do své o osm let starší herecké kolegyně Jany Brejchové. Ta v tu dobu vychovávala malou dceru, později rovněž známou herečku, Terezu Brodskou, a byla navíc vdaná za Vlastimila Brodského.

Při natáčení Noci na Karlštejně se do sebe ale ti dva zamilovali a protože vášni nešlo poručit, velmi brzy následovalo sestěhování. Ovšem ne tak, jak byste nejspíš očekávali. Jaromír Hanzlík se totiž nastěhoval do společné domácnosti Brejchové a Brodského a nějakou dobu tam skutečně žili ve třech.

Když si ale po čase Vlastimil Brodský uvědomil, že to ze strany jeho manželky nebude pouze chvilkové poblouznění, raději vyklidil pole a odstěhoval se. Situace byla o to horší, že s Hanzlíkem byli do té doby přátelé a ve vinohradském divadle dokonce měli společnou šatnu.

Nicméně i tato láska po čase vyšuměla a Jaromír Hanzlík tak šel opět o dům dál. Přímo při představení si z jeviště všiml pohledné dívky, která s kamarádkou seděla v první řadě, a hned věděl, že si nedá pokoj, dokud ji „nesbalí”.

„O pauze jim oběma koupil eskymo a po představení jim nabídl, že je zaveze domů. Zatímco neznámá blondýnka netušila, kdo je Jaromír Hanzlík, on zase nevěděl, že mu padla do oka první česká královna krásy z roku 1966 Dagmar Silvínová,” uvedl web TVGuru.cz.

Se svou láskou Dagmar pláchl do Švýcarska

Následovala romantická procházka noční Prahou a velmi brzy také uvědomění, že je sympatická kráska nejspíš osudovou láskou. „A to byla Dana, s kterou jsem pak strávil patnáct let ve Švýcarsku. Takže to představení udělalo výhybku v mém životě,” svěřil se po letech Jaromír Hanzlík v dokumentu Léto s Jaromírem Hanzlíkem, který natočil pro Českou televizi.

Herec tehdy využil zejména toho, že v cizině ho prakticky nikdo neznal, a místo své původní profese se věnoval tomu, na co měl zrovna chuť. Rekonstruoval například dům a hodně času s partnerkou trávil také cestováním, což bylo něco, co v socialistickém Československu nemohl.

Čas od času se ale do Prahy kvůli některému natáčení přece jen vrátil, aby úplně nepřerušil kontakt se svým starým prostředím. Vztah s Dagmar, která se později provdala a dnes se tak jmenuje Mauerhoferová, ale nevydržel. Po rozchodu Jaromíra Hanzlíka ve Švýcarsku již nic nedrželo, a tak se opět vrátil domů.

Dnes je šťastný po boku nové partnerky

Jak ale nejspíš tušíte, bez lásky v Praze dlouho nezůstal. Na stará kolena se totiž opět zamiloval, a to do usměvavé světlovlásky Lenky Kozlové.

„V životě jsem měl téměř pravidelně dvanáctiletky. Dvanáct let jsem chodil do školy, dvanáct let jsem byl ženatý, pak jsem žil dvanáct let s Janou Brejchovou. S Danou ve Švýcarsku jsem to protáhl o tři roky na patnáct let a teď už deset let žiju s Lenkou a doufám, že je to už ve finále,” svěřil se pro Ahaonline.cz.

Na rozdíl od předchozích partnerek slavného umělce ale nemá jeho současná přítelkyně se showbyznysem vůbec nic společného. Jejím zájmem jsou totiž bylinky a provozuje prodejnu, kde prodává především čaje a přírodní léčivé směsi.

