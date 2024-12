Externí autor 12. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Kdo by to byl řekl, že z chlapečka, který se netváří kdesi na pouti právě nadšeně, vyroste český hudební génius. Poznáte budoucího jedinečného skladatele?

Že v malém klukovi dříme talentovaný hudebník, jeho okolí údajně poznalo už když mu byly tři. Tehdy se prý naučil hrát na klavír a zůstal mu věrný po celý život. Rodiče ho v hudbě podporovali, ostatně matka byla operetní zpěvačka a otec malíř, takže měli k umění blízko. Mimochodem, o otci ještě bude řeč.

Studium na konzervatoři

Zajímavé je, že i když si tak dobře rozuměl s klavírem, na konzervatoři začal studovat hru na violu a později si dokonce ještě přidal zpěv, který zúročil v některých svých hitech. Nicméně později přešel dokonce do hereckého oddělení k Oldřichu Novému. Ještě na škole založil hudební skupinu a přivydělával si jako pianista v malých divadlech. Během této éry začal skládat vlastní hudbu.

Dirigent

Jeho prvním místem byl dirigentský pultík v Divadle za branou, pro které zkomponoval hudbu k několika inscenacím. A nabídky na další scénickou hudbu se začaly hrnout i z jiných divadel. Pro světovou výstavu EXPO 67, která se konala v kanadském Montrealu složil hudbu k programu Girotron, který probíhal v rámci českého pavilonu.

Autor filmové hudby

Od sedmdesátých let neexistoval žádný dobrý film, ke kterému by nenapsal hudbu. Nevybíral si konkrétní žánr. Zvládl detektivky, komedie i filmy pro děti. Spolupracoval s řadou významných režiséru, kteří věděli, že jeho hudba významně přispěje k úspěchu filmu. A taky to tak pokaždé bylo. Ostatně právě za filmovou hudbu získal dvě nominace na Českého lva.

Slyšet byl i v televizi

Hudebně doprovodil řadu seriálů nebo zábavných pořadů. A vlastně nejenom tam. Roky spolupracoval s významným textařem, kterému psal hudbu. Výsledkem byly jedinečné šansony, jež zpívaly přední české zpěvačky a s některými z nich si dokonce střihl duety. Měl zvláštní podmanivý a také školený hlas, jak jsme zmínili výše.

Lev salónů

Přezdívalo se mu Lev salónů a byl známý jako pořádný proutník. Miloval ženy a ve své knize přiznal „Člověk musí všechno brát tak, jak to přichází. Svým družkám jsem býval nevěrný. Choval jsem se sobecky. Co já se toho navyváděl. A jak jsem těm ženským lhal.“ Říká se, že si dokonce vedl seznam, aby se v nich vyznal. Měl celkem sedm dětí s několika ženami. I když všechny podváděl, žádná na něj nezanevřela. Byl zkrátka takový.

Tak co? Poznali jste?

Podle nápovědy se šansony už nejspíš ano. Kdo jiný uměl textům Michala Horáčka vdechnout život, než právě Petr Hapka. Geniální hudební skladatel, který by se letos dožil osmdesáti let. Odešel už ale bohužel před deseti lety po těžké nemoci. Zajímavé je, že se původním jménem jmenoval Petr Josef Lehár. Jak jsme zmínili, byl synem operetní zpěvačky rakouského původu Jiřiny Dinesenové a klavíristy Břetislava Lehára. Osvojil si ale jméno otčíma, akademického malíře Josefa Hapky.

