Absurdní smrt slavného mága Houdiniho: Omylem ho zabil zvědavý student

Erik Weisz neboli Harry Houdini je považován za nejlepšího iluzionistu všech dob. Byl známý především jako „král pout“, z kterých se dokázal vždy dostat. Postupem času vymýšlel stále nebezpečnější kousky, jako například útěk z břicha mořské příšery či pohřbení zaživa. Jeho neuvěřitelné kouzelnické schopnosti jsou obdivovány dodnes.

Ke svému chudému maďarskému původu se Houdini příliš nehlásil. Jako své rodiště uváděl americké městečko Appleton, ve kterém několik let pobýval. Už odmala byl extravagantní a rád se předváděl před ostatními. Musel také už od útlého věku pomáhat s rodinným rozpočtem, a tak prodával noviny nebo čistil boty. Bližší mu však byla práce v showbyznysu. V devíti letech začal jako „Princ vzduchu“ vystupovat na visuté hrazdě v tamějším cirkuse. Po několika letech se přesunul od triků ve výškách k trikům s kartami, přičemž se nazýval „Karetním králem“. Jak se začala jeho kariéra rozjíždět, začal si říkat Harry Houdini. Odjakživa ho totiž fascinovaly kousky francouzského otce moderního iluzionismu, Jeana-Eugéna Roberta- Houdina. Převzetím jeho jména, s přidaním „i“ na konci, mu tak chtěl vzdát hold.

Houdini u sebe objevil nadání pro otevírání zámků. Rád předváděl svým sourozencům, jak se hravě dostane do zamčené skříňky plné sladkostí. Aby se uživil, musel v podřadných varieté předvést až dvacet vystoupení denně. V roce 1894 poznal zpěvačku Beatrice Rahnerovou, kterou si zanedlouho vzal a zůstali spolu až do jeho smrti. O pět let později nastal v životě Houdiniho zásadní zvrat. Potkal svého budoucího manažera Martina Becka, který mu domluvil turné po celé Evropě. O přestávkách mezi svými vystoupeními se nechával místními policisty spoutávat a zavírat do cel smrti. Ze všech se úspěšně dostal. Mnoha lidem jeho úspěch vadil, a tak se snažili jeho schopnosti zpochybnit. Podle jednoho policisty z Kolína nad Rýnem unikal Houdini ze sevření jen díky úplatkům. Všem dokázal, že je to lež, když otevřel soudcův trezor.

Když se v roce 1904 vracel z Evropy do Spojených států, všichni ho znali již jako kouzelnickou legendu. Začal předvádět daleko odvážnější a nebezpečnější kousky, než jen únik z pout. Nechal se například spoutat do svěrací kazajky a zavěsit hlavou dolů z výškové budovy. Ikonické jsou také jeho útěky z konví na mléko naplněných vodou nebo z čínského mučicího stroje. Za úspěchem jeho triků stála sebedisciplína. Houdini musel umět i v těch nejvypjatějších situacích zklidnit svou mysl a pokračovat jako stroj, krok po kroku. Údajně se časem naučil posouvat své kosti, a tak přizpůsobit tělo, aby se mu podařilo uvolnit sevření.

Jeho neuvěřitelné umění se zalíbilo mnoha imitátorům, a tak Houdiniho publikum řídlo. Musel vymýšlet úniky ze stále šílenějších situací. Nechal se například pohřbít zaživa, jindy zase unikl z ledové vody pod krou zamrzlého jezera. V září 1911 se mu podařil únik přímo z břicha mrtvého mořského živočicha. Vysvobození mu trvalo celých 15 minut. Přiznal, že při všech těchto kouscích, které několikrát zopakoval, mu šlo o život.

Málokdo ví, že byl Houdini velkým patriotem. Během první světové války učil americké vojáky, jak se mají dostat z potopené lodi, nebo ze zajetí nepřátelskou armádou. Mimo to pomáhal akademikům objasňovat paranormální jevy, které byly ve skutečnosti podvody. Otevřeně stál proti šarlatánům a spiritualistům. Na začátku 20. let minulého století měl také své vlastní filmové studio, které však příliš nevydělávalo. Za krátkou dobu tak filmovou branži opustil.

Na podzim roku 1926 vyrazili manželé na své poslední turné. Manželka Bess se avšak přiotrávila jídlem a Houdini si kvůli vyčerpání zlomil během vystoupení kotník. Osudným pro něj bylo setkání se studenty před jedním z jeho čísel. V šatně si ho chtěli naskicovat, když v tom se jeden z nich, amatérský boxer Jocelyn Gordon Whitehead, zeptal iluzionisty na jeho ocelové svaly. Zajímalo ho, jestli opravdu vydrží každou ránu. Houdini souhlasil s ukázkou a student ho několikrát prudce udeřil do břicha. Jeho rány způsobili Houdinimu prasknutí slepého střeva následované akutním zánětem podbřišnice. Nejlepší iluzionista všech dob zemřel v říjnu 1926 ve věku 52 let.