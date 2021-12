Václav Havel a ženy: Které slavné milenky prošly jeho náručí?

Václav Havel s Olgou

Inteligentní, citlivý a charismatický. To byl Václav Havel. Český dramatik, esejista, disident, devátý a poslední prezident Československa a první prezident České republiky. Díky jeho nesmělé, ale přitom rázné povaze ho ženy obdivovaly. A on je.

Václav Havel vyhledával společnost sečtělých a dominantních žen. Není proto divu, že ho fascinovala Olga Šplíchalová, devatenáctiletá blondýnka ze Žižkova. Trvalo tři roky, než ho vzala na milost a začala s ním chodit. Vzali se 9. července 1964 na žižkovské radnici. Po jeho boku s ním prožila jeho umělecký vzestup, bouřlivý rok 1968 i počátek normalizace. Tolerovala mu navíc i zástup milenek.

„Havel ženy fascinoval. Vzbuzoval v nich cosi jako mateřskou lásku smíšenou s čímsi erotickým. Dohromady to vytvářelo jakýsi paradoxní erós. Nebyl to typ kovboje, který by ženám imponoval svou mužností, to ne. Vzbuzoval spíš potřebu chránit. Zároveň z něj cítili pevnost a takové to, že necouvne,“ říká jeho přítel a psycholog a psychoterapeut Ivan Douda.

Olga a ty další

Podle něj byla Olga rázná a často poslání Václava Havla zpochybňovala. Možná proto potřeboval vedle sebe také někoho, kdo ho obdivoval. Taková byla Anna Kohoutová, bývalá žena dramatika Pavla Kohouta. Chodila s ním v 70. letech až do doby, kdy byl v roce 1979 zatčen. Podle slov dlouholetého spolupracovníka Michaela Žantovského, v té době málem došlo k rozvodu. „Nebylo to v tom, že měl milenku. Nevěrný byl už dříve a často cítil jakousi povinnost o tom Olgu informovat. Tentokrát to však bylo jiné. Havel se do Anny Kohoutové hluboce zamiloval. Olga při něm stála spíš jako maminka než manželka,“ popisuje ve své knize.

Jeho další láskou byla psycholožka Jitka Vodňanská. Ta se nechala vtáhnout do zvláštního milostného trojúhelníku, který trval skoro sedm let. Se svým synem dokonce jezdila na chalupu, kde společně s Václavem a Olgou trávila celé léto. To se neobešlo bez následků. Jitka v roce 1984 otěhotněla. „V tom roce napsala Olze dopis, kde jí o situaci informovala, a vysvětlila, jak moc jejího muže miluje. Havel se od Olgy vrátil se vzkazem, že se odmítá rozvést, ale navrhuje ménage a trois (soužití ve třech),“ prozrazuje Žantovský. Jitka Vodňanská nakonec zvolila potrat. S Václavem se ale vídala až do jeho svatby s Dagmar Veškrnovou.

Havel a milenky

S nevěrou Václav Havel nepřestal ani v době, kdy se podruhé oženil. V té době měl mít poměr se spisovatelkou Irenou Obermannovou. Ta se k jejich vztahu přiznala prostřednictvím Tajné knihy, kterou vydala v roce 2011.

„Celá jeho kancelář o tom, že se se mnou stýká, věděla. O těch intimních věcech možná pochybovali. Pořád jsem slyšela, jak je na tom špatně, ale se mnou byl nádherně zdravý. Choval se jako kluk plný života, blbli jsme spolu, smáli se, zlobili. Pokud vím, Dagmar Havlová se o nás dozvěděla až po roce naší známosti. Ale možná už dříve něco tušila, vyptávala se na mě,“ prohlásila Obermannová v rozhovoru po Blesk. „Já jsem ten vztah nevyvolala, nikdy jsem Havla nežádala o schůzku, po dobu jednoho roku jsem ho nikdy sama nekontaktovala. Ale zamilovala jsem se jako malá holka, to ano," přiznává.

