Poslední temná předpověď fyzika Hawkinga: Přijde rasa nadlidí a zničí známý svět

Stephen Hawking.

Foto: Profimedia.CZ

Slavný teoretický fyzik Stephen Hawking, který v březnu zemřel, zanechal světu mnohá poselství. Například předpověděl, že svět ovládne rasa nadlidí. Jeho chmurná předpověď koresponduje i s jeho přesvědčením, že pokrok v genetické vědě povede v budoucnu ke vzniku generace nadlidí, kteří nakonec možná zničí zbytek lidstva. Podle Hawkinga by došlo ke zničení společenskou struktury tak, jak ji známe.

Doktor Stephen Hawking byl známý tím, že vnesl jasno do některých z nejvíce mysl ohromujících myšlenek ve vědě, jako je povaha černých děr a možnost existence multivesmíru. Ale bohužel měl i několik děsivých předpovědí pro lidi. V posledních letech života Hawking bil na poplach před potenciální hrozbou umělé inteligence - což se objevilo i v poslední sbírce publikovaných spisů.

"Jsem si jistý, že během tohoto století lidé objeví, jak modifikovat inteligenci i instinkty, jako je například agresivita," napsal Hawking před smrtí. A z toho jeho nepříznivá prognóza vychází. Elitní třída fyzicky a intelektuálně silných lidí by mohla vzniknout díky tomu, že se bohatí lidé rozhodnou upravovat svou DNA a manipulovat s genetickou výbavou svých dětí.

Stephen Hawking měl pro lidstvo důležité poselství.Zdroj: Hadrian / Shutterstock.com

Kastování: Bohatí budou mít větší možnosti

Hawking se domníval, že budou pravděpodobně přijaty zákony proti genetickému inženýrství s lidmi. Někteří lidé však navzdory jim nebudou schopni odolat pokušení vylepšit lidské vlastnosti. Budou zkoumat možnosti lidské paměti, odolnost vůči nemocem i délku života.

Mezi lidmi se prohloubí třídní rozdíly. Zatímco bohatí, kteří mají moc, si budou moci upravit genom, aby tyto aspekty zvýšili, naopak ti, kdo nemají prostředky, budou odsunuti do podtřídy "nedokonalých lidí".

Na zajímavé video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Podle Hawkinga bude mít tento dvoustupňový systém lidí možná vážné sociální důsledky.

"Jakmile se nadlidé objeví, nastanou značné politické problémy s nevylepšenými lidmi, kteří nebudou schopni konkurovat. Pravděpodobně vymřou nebo se stanou nedůležitými. Místo toho vznikne rasa sebedesignérských bytostí, které se budou zdokonalovat stále rychlejším tempem. Pokud se lidské rase podaří redesignovat sebe sama, pravděpodobně se rozšíří a bude kolonizovat další planety a hvězdy."

Designové děti

Hawkingova předpověď se sice nenaplní v příštích pár letech, ale již nyní úpravy genů vedou k obavám z možnosti vzniku tzv. designových dětí. Znáte designové děti, kde si rodiče vybírají vlastnosti svých dětí, aby byly vyšší, silnější, chytřejší nebo něco podobného? Na světě by tak byli dokonalí lidé.

Nedávno objevená technologie CRISPR-Cas 9 funguje jako malé molekulární nůžky, které mohou stříhat a měnit nukleotidy tvořící DNA. Za jejich pomoci tak vědci mohou najít a upravit nebo nahradit genetické defekty a vytvořit tak geneticky modifikované lidi.

"Nástup superinteligentní umělé inteligence by byl buď tou nejlepší, nebo nejhorší věcí, která kdy lidstvo potkala. Skutečným rizikem v případě umělé inteligence není zlý úmysl, ale kompetence. Superinteligentní UI bude mimořádně dobrá v dosahování svých cílů, a pokud tyto cíle nebudou v souladu s našimi, máme problém," varoval vědec.

Ve jednom ze svých posledních projevů na Web Summitu v Lisabonu v listopadu loňského roku fyzik uvedl, že děsivou skutečností je, že zatím prostě nevíme, zda je AI pro svět dobrá, nebo katastrofální.

Umělá inteligence by sice mohla být nesmírně prospěšná pro snížení chudoby, nemocí a obnovu přírodního prostředí, ale nelze předpovědět, co by se mohlo stát, až bude naše vlastní mysl umocněna umělou inteligencí. Hawking také varoval, že vědci a globální vlády se musí zaměřit spíše na maximalizaci přínosů pro společnost než na čisté schopnosti.

Zdroje:

www.bbc.com, www.news.com.au, www.linkedin.com