Nebezpečná hazardní hra ničila středověké obyvatelstvo. Musel zasáhnout král

Muž hrající deskové hry.

Foto: Joaquin Corbalan P / Shutterstock.com

Jsou mnohé neřesti, jež jsou staré jako lidstvo samo. A gamblerství čili hraní hazardních her, k nim rozhodně patří. Ve středověkém Oslu byly totiž objeveny herní kousky z historie her a hazardních her v Norsku. Výzkumy pak ukázaly, že závislost na hazardních hrách byla tak silná, že král musel změnit zákony v celé zemi, aby jim lidé houfně nepropadali.