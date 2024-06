Jejího strýce zatkli a celoživotně odsoudili v procesu Milady Horákové. Její otec se zastřelil a syn v roce 2013 podlehl rakovině. Bývalá hlasatelka Československé televize to rozhodně neměla snadné. Poznáte ji?

Československý rozhlas

Narodila se 17. července 1928 v Praze. Jako mladá začínala v Československém rozhlase. Z něj pak přešla do Československé televize, kde se záhy stala hvězdou.

Život bývalé hlasatelky poznamenalo množství životních ztrát. Ta první přišla v roce 1949, kdy v pouhých 21 letech přišla o tatínka. Jaromíra Šimandla, jako tehdejšího ředitele rozhlasu, prohlásili za nepřítele státu a on se zastřelil.

Ačkoliv měla předurčeno stát se hvězdou první velikosti, rok 1968 znamenal konec její kariéry. Tehdy si již známá hlasatelka oblékla na vyjádření protestu proti sovětské okupaci černé šaty a musela svět před kamerou nadobro opustit.

V televizi ji odsunuli na místo, kde nebyla vidět. Předčítala knihy a namlouvala magnetofonové kazety pro nevidomé. „Nesměla jsem hlásit zprávy na obraz, tak mi dali jen číst šoty pod něj," uvedla.

A dodala: „Lidi psali, že jsou rádi, že mě alespoň slyší, tak mi vzali i tohle a šoupli mě do archivu, kde jsem pořádala gramodesky.“

Poznáte ji?

Dalším bolestným rokem byl pro ni rok 1977, kdy ji zastihla vážná nemoc. Ta bývalou hlasatelku na čas ochromila a ona odešla do invalidního důchodu.

Bývalá hlasatelka se však odmítla vzdát a byla rozhodnutá vybojovat si svůj život zpátky. Rakovinu nakonec porazila. „Já si tehdy téměř vůbec nepřipouštěla, že by to mohlo skončit špatně,“ uvedla.

Blýskat na lepší časy se bývalé hlasatelce Československé televize začalo až po sametové revoluci. V roce 1990 přijala nabídku, aby se stala poslankyní České národní rady za Občanské fórum.

Tam zůstala celé dva roky. „Brali jsme 12 tisíc korun měsíčně a kvůli penězům jsme to určitě nedělali, pro nás byl důležitý pocit svobody,“ uvedla hlasatelka.

Další životní ránu pak bývalé hlasatelce přinesl rok 2013. Zemřel její syn Vladimír. Známý český moderátor a herec podlehl rakovině. Bývalá hvězda Československé televize byla jednou vdaná. O syna se však starala sama.

Manželství se jí po sedmi letech rozpadlo a bývalý manžel o syna nejevil zájem. „On se o Vladimíra vůbec nestaral. Čili to, co z něj bylo, byla víceméně moje zásluha,“ uvedla bývalá hlasatelka, která 23. dubna 2020 zemřela ve věku 91 let. Řeč byla o Hedě Čechové. Poznali jste ji?

Připomeňte si ji na videu:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.blesk.cz, www.divadelni-noviny.cz, www.idnes.cz