I přestože česká zpěvačka a muzikálová herečka patří mezi celebrity, soukromí nevyhledává. Bydlí tak v satelitu v rodinném domě typizovaného projektu v Uhříněvsi, obklopená sousedy. Nedávno se ho rozhodla zrekonstruovat. Jak to dopadlo?

Do domu se zahradou se Heidi stěhovala se svým, dnes již zesnulým, manželem Ivem Pavlíkem 16. června 2002. „Důležitá pro nás byla lokalita, abychom to měli blízko do centra Prahy kvůli práci. Také jsme chtěli, aby byl baráček patrový,” říká v rozhovoru pro Lifee.

Vybrali si tak pozemek v Uhřiněvsi, na němž firma postavila typizovaný dům o dispozici 5+KK. Aktuálně je součástí rozsáhlého satelitního městečka.

„Blízkost sousedů mi nevadí. V Ostravě jsem žila jak v paneláku, tak v řadovém domku. Jsem zvyklá,” směje se zpěvačka. „Naopak, žít o samotě mě neláká. Společnost je praktičtější a bezpečnější,” doplňuje.

Dům z katalogu

Když se Heidi s manželem rozhodli pro tento dům, přízemí již stálo. Do vnitřních prostor tak zasahovat již nemohli. Nakonec neupravili ani rozvržení patra, i když původně chtěli. „Baráček je v řadě x-tý postavený a lidem vyhovuje tak, jak je. Tak proč to měnit?”

Dům se pyšní prostornou kuchyní s jídelním koutem, na který navazuje obývací pokoj. Ten je z jedné strany vybaven francouzskými okny, díky čemuž může majitelka sledovat měnící se zahradu.

První patro je členitější. Jeho součástí je velká koupelna, ložnice, pracovna, šatna a menší místnost, kde se Janků učí texty.

Původně hrál interiér všemi barvami. Stěny byly oranžové, na podlaze ležel modrý koberec, koupelna byla růžová. V době lockdownu se ale zpěvačka rozhodla, že po dvaceti letech vnitřní prostory zrekonstruuje a zmodernizuje. A vzala to tzv. z gruntu.

Rekonstrukce

„Starou kuchyň jsem prodala dříve, než se nová začala vyrábět, tak jsem byla měsíc bez ní. Žila jsem hlavně z čínských polévek,” vzpomíná. Poté přišla na řadu výměna sedací soupravy za prostorný červený gauč a změna koupelny.

Za své vzala rohová vana i růžové obkladačky. Místnost je nyní laděna do šedo-černé, kterou oživují barevné ručníky. Celý prostor nyní vypadá luxusně a připomíná koupelny z hotelů.

„Můj synovec a jeho partnerka pracují u developerské firmy, takže se zařizováním mají zkušenosti. Radila jsem se s nimi,” přiznává Heidi, jejímž cílem bylo celý dům provzdušnit, zmodernizovat a zbavit se starých a nepotřebných věcí.

„Předtím jsme zde měli vetešnictví, věděla jsem, že to musí pryč. Chtěla jsem, aby byl výsledek minimalistický a dobře se uklízel,” poukazuje zpěvačka.

To se jí podařilo. I přestože zde žije sama, pouze s kníračem Edou, cítí se komfortně a bezpečně.

Zdroje: www.living.iprima.cz, www.blesk.cz, www.idnes.cz, www.lifee.cz