V listopadu tohoto roku oslaví své 63. narozeniny. Při pohledu na tuto energickou zpěvačku, která kamkoliv přijde, rozdává úsměvy, by jen těžko někdo hádal, čím vším si v životě musela projít. Zemřela jí maminka, bratr i manžel. Její otec dokázal propít všechny peníze. O koho jde?

Smrt maminky ji velmi ovlivnila

Tahle krásná a talentovaná dáma se narodila v Ostravě v roce 1962. Narodila se do muzikantské rodiny. Její maminka hrála na violoncello a tatínek na dechové nástroje a pozoun. Už od malička se věnovala zpěvu a od první třídy chodila do lidové školy umění a hrála na klavír.

Byla velice nadaná a už v sedmé třídě začala naplno zpívat a působit ve folklórním sboru. Velmi ji zasáhla smrt maminky, na kterou byla fixovaná. Bylo jí pouhých deset let, když maminka, která ji od malička vedla ke zpívání, zemřela. Podlehla zákeřné rakovině, která bohužel postupovala rychle.

Diagnózu se dozvěděla v květnu a pouhé tři měsíce poté nemoci podlehla. Smrt její maminky rozpoutala doslova peklo a zpěvačka se musela rychle dospět. Přesto se nehodlala vzdát svého snu, stát se zpěvačkou. Své první nahrávky natočila v ostravském rozhlase a na gymnáziu se začala věnovat moderní muzice.

Otec jí vyhrožoval dětským domovem

Její otec neunesl smrt maminky a propadl démonu alkoholu. Došlo to tak daleko, že ji začal obviňovat z toho, že mu zničila život a vyhrožoval jí, že ji pošle do dětského domova. „Nám vždycky chyběly peníze, žilo se od výplaty k výplatě, od dluhu k dluhu. Nevím, jestli se tomu dá říkat dětství, to byl spíše životní boj," nechala se slyšet v pořadu 13. komnata s tím, že otec pravidelně propíjel i její sirotčí důchod.

Alkohol byl v její rodině prokletím

Alkohol se stal v její rodině bohužel jakýmsi prokletím. Její bratr Karel zemřel cestou z hospody při dopravní nehodě. „Otec nebyl ani na jeho pohřbu,“nechala se před lety slyšet. Přesto to byl ale její táta. Nejvíc ze všeho ji dostalo na kolena, když táta v posledních chvílích života skončil kvůli alkoholu v nemocnici. Když se ho lékaři ptali, komu z blízkých mají dát vědět, tak pouze odsekl, že nikoho nemá. Na svoji dceru si ani nevzpomněl. Uběhlo pár dní a zemřel.

Dvě svatby, jedna osudová láska

Tato talentovaná zpěvačka se za svůj život vdala dvakrát a podruhé si vzala dle svých vlastních slov svoji životní lásku. Poprvé si vzala Zbyňka, který shodou okolností měl také problémy s alkoholem. Podruhé se vdávala v roce 1992 za svoji životní lásku Iva Pavlíka. Mnohým lidem byl ale její vztah s o 30 let starším hudebníkem trnem v oku.

Ona se však nedala a šla za svým srdcem. „Moje druhá svatba s osudovým mužem mého života 14. března 1992. Asi k tomu není co dodat, snad jen, že jsem měla nejkratší svatební šaty na světě,“zavzpomínala nedávno. Ještě před svatbou byla ale označovaná za zlatokopku a velký problém byl také v tom, že Ivo Pavlík byl v té době ženatý s Věrou Špinarovou.

Jejich manželství bylo bezdětné. Zpěvačce doslova suploval jednak otce, jehož lásky nikdy nepocítila. A také velmi zapracoval na její herecké kariéře, která se ubírala strmě kupředu. Zpěvačka ale dodnes nelituje, že děti neměla. Je to také hlavně z toho důvodu, že v jejich rodině měli všichni sklony k alkoholismu.

„Já jsem si nebyla jistá, vzhledem k tomu, že jsem poznamenaná tou mojí rodinou, jestli bych dítě uměla správně vychovat. Prostě toho nelituji, že ty děti nemám," svěřila se v pořadu Intimní zpověď televize Seznam. Svůj svatební den si ale užila se vší parádou a navíc jí to velmi slušelo.

Svatební šaty měla sice bílé, ale na tu dobu velmi atypické hlavně tím, že byly poměrně dost krátké. Na hlavě měla rozkošný bílý klobouček se závojem a šaty byly zdobené odvážnou a průhlednou krajkou. Tenkrát ukázala ve svatebním svá dokonalá stehna a samozřejmě se její outfit stal předmět diskuzí.

Dnes už to bude dlouhých sedm let, kdy zpěvačka je bez své lásky Ivo Pavlíka. Ten zemřel 12. srpna 2017. „To je protiváha k tomu, co jsem zažila. Já si to prostě nepřipouštím a beru život z té veselejší stránky,“ nechala se slyšet.

Už máte ponětí o tom, o koho se jedná? Samozřejmě, že o skvělou českou zpěvačku Heidi Janků.

