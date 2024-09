Externí autor 19. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Oblíbený herec Miroslav Etzler (59) byl milovníkem žen, také na to doplatil. Celkem byl třikrát ženatý a s jedním ze svých dětí nemá vůbec žádný vztah. Je otcem čtyř dětí, přičemž nejmladšího Samuela má s poslední partnerkou Helenou.

Herec známý například ze seriálu Pojišťovna štěstí, Miroslav Etzler byl a vždy bude milovníkem žen. Za svůj život byl celkem třikrát ženatý a zplodil čtyři děti. Z prvního manželství má dcery Magdalénu a Markétu. Jeho záliba v pohledných dámách mu ale způsobila nemalé problémy.

„Když jsem byl mladší, tak jsem byl idiot jako skoro každý chlap, protože jsem si vážil víc své kariéry a myslel víc na sebe než na děti. Když má člověk ambice, tak to tak bývá. Teď se to snažím Samíkovi vynahradit. To je moje největší stigma, který si nesu," nechal se v minulosti slyšet herec pro web Prima Ženy.

Bydžovská mu zakázala styk se synem

Jeho druhou osudovou ženou byla herečka Zuzana Bydžovská, která do Miroslava Etzlera byla naprosto zblázněná. Společně se jim narodil syn Christian. Manželství klapalo do chvíle, než herec potkal kolegyni Vilmu Cibulkovou, která ho okouzlila. Etzler si zkrátka nedokázal pomoct.

Od Zuzany Bydžovské a rodiny nakonec odešel, což mu herečka nikdy v životě neodpustila, navíc si prosadila, aby se jejich společný syn s otcem nestýkal a jejich vztahy jsou tak na bodě mrazu. I přesto, že je syn Christian už dospělý člověk, vztah s otcem nikdy nenapravil.

„Vztah se synem se neurovnal a nikdy nebude dobrej. Se svými dvěma dětmi z prvního manželství jsem v pohodě, akorát toho třetího neznám. Nikdy to nebude dobré. Mám čtyři děti, ale stýkám se jen se třemi," nechal se Etzler slyšet pro Blesk.cz. Herec neskrývá, že toto téma je pro něj velmi citlivá záležitost, se kterou se asi nikdy nevyrovná.

„Byla to a stále je dost traumatická záležitost a cokoliv bych řekl, jenom té věci ublíží," komentoval Etzler, který se i po rozvodu s Bydžovskou musel potkávat v divadle. To bylo pro oba dva velmi náročné. Svého chování zpětně velmi lituje. „Mám dětí spoustu. S Markétou a Magdalénkou z prvního manželství jsem to nezvládl, bylo to v době, kdy jsem právě nastupoval do divadla a rozhodně jsem se nechoval jako vzorný táta. Ale s Christiánem jsem jako otec vůbec nedostal šanci," pokračoval.

Nepoučitelný nevěrník

Ani po bolestivém rozchodu se Etzler nedokázal poučit. Bydžovská mu rozvod znepříjemnila a to, že se museli dál potkávat v práci, velmi těžce nesla. „Hraje se nám blbě. To je, jako byste si šli nechat vytrhnout zub ke svému bývalému. Tu práci oba děláme delší dobu, takže profesionalita zvítězila. Kamarádi ale nejsme," vyjádřil se k situaci Etzler.

V roce 2003 si vzal třetí ženu Vilmu Cibulkovou. Jejich láska ale vydržela pouze do roku 2013, kdy následoval rozvod. Etzler totiž Cibulkovou podváděl s o mnoho let mladší tanečnicí a herečkou Radkou Pavlovčinovou. Stejně jako v předchozím manželství, i v případě Cibulkové se dál potkávali jako kolegové v práci.

Čtvrtá žena ho postavila do latě

Miroslav Etzler se umoudřil až ve starším věku. Jeho čtvrtou a snad poslední osudovou ženou se stala Helena Bartalošová. Vychovávají spolu syna Samuela, ale o čtvrté svatbě nechce herec ani slyšet. „Čím jsem starší, tím víc pozbývám smyslu toho svazku. Byl jsem ženatý třikrát a počtvrté už opravdu nepotřebuju," řekl pro Blesk.cz.

Nyní je herec vzorným tátou a snaží se svému synovi dát vše, co nedal předchozím dětem. „Teprve až moje čtvrté dítě je mi blízké. Respektive mám na něj tolik času, kolik chci," svěřil se. Velmi si přeje, aby mu to tak vydrželo co nejdéle. „Aby mi vydrželo to zpokornění, ke kterému ve mně došlo," podotkl.

Etzler se už dokonce stal šťastným dědečkem. Jeho dcera Markéta má totiž dvojčata. „Markétka má dvojčata, takže jsem velmi šťastný dědeček," pochlubil se pro Blesk.cz. Na závěr herec dodal, že ho v posledních letech velmi baví převážně divadlo. „Nechci moc točit, baví mě divadlo a leckdy odehraju i 27 představení v měsíci. Hraju s bezvadnýma lidmi, jako jsou Simona Stašová, Martin Pechlát, nebo Eliška Balzerová, a to mě moc baví," dodal.

