Českoněmecký výpravný seriál režiséra Františka Filipa z roku 1988 Cirkus Humberto patří mezi jedny z divácky nejoblíbenějších, a to dodnes. Pokaždé, když je reprízován, sledovanost se vyšvihne nahoru. Co se ale tehdy dělo za oponou?

Seriál podle slavné knižní předlohy Eduarda Basse doplnil svou geniální hudbou neméně geniální skladatel Karel Svoboda. Třešničkou na dortu byla úvodní píseň od samotného velmistra Karla Gotta. Dvanáctidílný rodinný seriál pojednává o životních příbězích šesti generací cirkusáků, kteří svůj život zasvětili manéži.

Protože se děj románu odehrává v rozmezí zhruba 100 let, byla jeho seriálová realizace poněkud komplikovaná. Muselo se vzít v potaz stárnutí postav, hledala se vhodná místa k natáčení a v neposlední řadě vymyslet, jak zapracovat složitá artistická čísla. To do jisté míry vyřešilo spojení československé a německé produkce. Víte, že původně se mělo jednat o dvoudílný film? Režie se také měl ujmout Oldřich Lipský, nicméně ten se už bohužel natáčení nedožil.

O tom, jak složité bylo sehnat obsazení do seriálu promluvil sám režisér František Filip: „Běžný seriál je v podstatě hereckou záležitostí. I když mnohdy s odborným poradcem, i když se prostředí střídají. Vše lze zvládnout poměrně rychle. Herec má čtenou zkoušku, pak se naučí roli a může se točit. Zatímco v Cirkusu Humberto role často vyžadovala naučit se artistický výkon, což znamenalo i půlroční trénink, dřinu, týrání těla.”

Krasojezdkyně ukázala prsa

I přesto, že kolikrát měli herci dubléry, spoustu věcí se museli naučit sami. Například jízdu na koni a nebo se nesměli bát vlézt do klece k šelmám a také si nechat omotat kolem krku hada. Není tedy divu, že produkce “sáhla” i po jiných, než těch českých představitelích.

Jednou z cizinek, která v seriálu získala roli, byla i herečka francouzského původu Kathy Kriegel, která ztvárnila krasojezdkyni Helenu a zároveň manželku ředitele cirkusu Jaromíra Hanzlíka. Už předtím se Kathy ukázala ve francouzském seriálu Růžová knihovna, kde v epizodní roli představovala krásnou Raphaellu. A protože se psal rok 1986 a Kathy se v té době před kamerou svlékla a celému světu ukázala na odiv své krásné vnady, popularita na sebe nenechala dlouho čekat.

V roce 1988 už tedy vesele skotačila v cirkuse Humberto po boku českých hvězd jako byli Jaromír Hanzlík, Petr Haničinec, Josef Kemr, Jiřina Bohdalová, Radoslav Brzobohatý a nebo Josef Laufer. Ten ztvárnil roli Paola Romea, který byl do krasojezdkyně Heleny zamilovaný. Nicméně to samé necítil samotný herec, který se k této skutečnosti přiznal až po letech od natáčení.

Kredenciózní Němka namísto Šafránkové

„Nikdy v životě jsem tak nelhal, že mám někoho rád. Čekal jsem, že tu Helenu bude hrát někdo jiný. Nejprve jsem si myslel, že to bude Libuška Šafránková, pak slibovali nějakou krásnou Francouzku, ale nakonec to byla Němka, taková kredenciózní. Nevěděl jsem, kudy ji mám oběhnout,“ postěžoval si na TV Barrandov.

Ale herec narazil. Zaprvé se takto o dámách nemluví a zadruhé, Kathy byla Francouzka, nikoliv Němka. Laufer se tehdy nejspíš nechal unést všeobecným názorem, že Němky jsou zkrátka nemotorné “chodící kredence” a francouzským šarmem se podle něj Kathy rozhodně nevyznačovala. Oproti Libušce Šafránkové je to samozřejmě značný rozdíl, ale štiplavou poznámku o vzhledu francouzské herečky si mohl odpustit.

Po skončení a odvysílání seriálu Cirkus Humebrto se ale po Kathy v podstatě slehla zem. Měla pár epizodních roliček v různých seriálech, nicméně takovou slávu jako v Cirkuse už nikdy nezažila.

