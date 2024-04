Jméno koulařky Heleny Fibingerové mají někteří z nás spojeno s olympiádou a světovými závody, kdy našim rodičům radostí padaly příbory z rukou a jásali, když tato atletka vyhrávala zlato za zlatem. Tehdy oplývala spíše robustní postavou, ale to nyní vůbec neplatí. Nad její proměnou užasnete.

Helena Fibingerová se narodila 13. července 1949 v malém moravském městečku Víceměřice. Nikdo v té době netušil, že se jednou zapíše do dějin atletiky nejen jako mistryně světa ve vrhu koulí z roku 1983, ale také díky světovému rekordu v hale, který stále platí. Do dnešních dnů nebyl překonán.

Světový úspěch přivedl tuto ženu až k vyznamenání od českého prezidenta. Když její kariéru zakalila jedna událost s nařčením z dopingu, od aktivního sportu postupně přešla k pozicím významné sportovní funkcionářky…

Životní cesta

Helena Fibingerová vyrostla v Uherském Ostrohu, kde ji k lehké atletice přivedl její učitelka a sousedka, atletka Jiřina Gottwaldová-Buchtová.

Ve Zlíně se začala už jako malá atletice věnovat pod vedením trenéra Jaroslava Brabce. Po úspěšném maturitním vzdělání a nástupu do práce ve Vítkovických železárnách se přestěhovala do Ostravy a začala reprezentovat Československo.

To, co nám dala do naší atletické historie, nejde zapomenout.

Sportovní úspěchy

Již v šestnácti letech vyhrála Helena Fibingerová přebor jihomoravských dorostenek ve vrhu koulí a v osmnácti letech reprezentovala ČSSR na mezinárodní scéně.

Své první mezinárodní úspěchy zaznamenala na Evropských hrách a na mistrovství Evropy, kde se začala probojovávat mezi světovou špičku. Postupně si právem vybudovala pověst koulařské ikony a legedy.

Rok 1970 pro ni znamenal první z mnoha národních rekordů. Nepřetržitým zdokonalováním své techniky se dostala na mistrovství světa a olympijské hry, kde získala bronz v Montrealu roku 1976 a v roce 1983 se dokonce stala mistryní světa v Helsinkách. Její výkon z haly, dlouhý 22,50 metru, si dosud drží status světového rekordu.

„Když ta koule dopadla, tak v hale zavládlo hrobové ticho. Ať si každý říká, co chce, doba byla taková, jaká byla. Já jsem to hodila a ten výkon do dneška platí,“ vzpomíná na jablonecký závod v roce 1977 dodnes.

Obvinění z dopingu

V době socialismu však ženy, které byly koulařky, oštěpařky a věnovaly se podobným „těžkým“ sportovním disciplínám, pro nás děti vzhledově poněkud neobvyklé. Vypadaly velmi robustně. Byly krátkovlasé a měly výraznou muskulaturu.

Nebylo proto překvapením, když většina z nich užívala anabolika a byly usvědčeny z dopingu. Helena Fibingerová se však tomuto tématu vždy vyhýbala. Vysvětlovala, že „už v té době byla dopingová listina. To byste musela zpochybnit každý výkon.“

Raději než o dopingu hovoří o tom, jak si s ostatními sportovkyněmi rozuměly, a jak se scházely často právě u ní na pokoji.

Funkcionářská a podnikatelská dráha

Po ukončení sportovní kariéry se Fibingerová stala úspěšnou podnikatelkou a sportovní funkcionářkou. Působila jako členka Rady České televize a získala uznání za svůj přínos k rozvoji české atletiky.

V roce 2015 byla oceněna Medailí za zásluhy od prezidenta Miloše Zemana jako uznání za její sportovní úspěchy a přínos k českému sportu. Během dvaceti let ve vrhačském kruhu získala celkem 29 titulů mistryně republiky a vytvořila 25 národních rekordů.

Dnes vypadá jako krásná dáma

I dnes Helena Fibingerová s grácií a důstojností hovoří o své bohaté kariéře. Vypadá krásně. A její úspěchy jsou dodnes inspirací pro mladé atlety. Je stále aktivní ve sportovním sektoru a neztrácí zájem o rozvoj nových generací sportovců.

Ostatně, její přínos k české atletice a sportu je nesmazatelný.

Podívejte se i na videu, jak vypadá tato koulařka dnes:

