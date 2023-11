close info Profimedia.cz

Lenka Bělská 14. 11. 2023 7:20 clock 4 minuty video

Bylo jí dvacet let, když vyhrála populární soutěž krásy. Všechny okouzlila svou jemností. Helena Houdová však není žádná tichá princezna, co by seděla v koutě. Už jako čtrnáctiletá bojovala proti dostavbě Temelínu a byla členkou hnutí Greenpeace. Nyní se s energií země spojuje skrze sexualitu.

„Co si pamatuju, tak jsem vždy byla senzitivní. Cítím, co si daný člověk myslí, čím si prochází,” svěřila se v pořadu České televize 13. komnata. Různé světové problémy na ni dolehly hlavně v pubertě, během níž začala trpět bulimií. V té samé době ji oslovila modelingová agentura a slibovala ji skvělou kariéru. „Řekl jsem ano, ale nejdřív dodělá školu,” vzpomíná její otec. close Magazín Jak dopadl samolibý Ivánek z Mrazíka a jak vypadal v civilu? Herce zničilo vězení, dožíval na psychiatrii Během studia sociální a kulturní antropologie na Západočeské univerzitě se chytila příležitosti a přihlásila se do Miss České republiky. „Chtěla jsem upozornit na environmentální problémy a věděla jsem, že nejlepším způsobem jak na to, je stát se slavnou. Ale zpívat jsem moc neuměla, hrát taky ne,” vysvětluje. Porotu však zaujala natolik, že soutěž krásy vyhrála. V té chvíli se jí obrátil život vzhůru nohama. Krásná Helena Stala se topmodelkou. Fotila pro významné světové módní značky, předváděla nejluxusnější zboží a setkávala se se slavnými umělci. Na jedné z akcí se seznámila s charismatickým filmovým producentem Omarem Amanatem. Jen po pár měsících známosti se za něj provdala a následně mu porodila tři děti. Zdálo se, že její štěstí nemůže nic narušit. Mýlila se. close info Profimedia.cz zoom_in Helena Houdová Zjistila, že ji manžel podvádí. Tato zrada ji tak zasáhla, že se jednoho dne probudila v nemocnici. „Měla jsem nízký draslík, minerál, který je důležitý pro zdraví srdce. To jsem ale měla úplně zlomené,” krčí rameny Helena. „V té době jsem si řekla, že je čas, abych si vybrala sebe. Začala se respektovat a milovat. Pokud bych to neudělala, umřela bych.” close Magazín Kvíz jen tak pro zábavu: Jak dobře znáte filmové role Karla Gotta? Všech 10 otázek zvládne málokdo Začala tak její nová životní etapa. Procházela terapiemi, učila se meditovat. Během jednoho sezení se ji vybavila dávná vzpomínka. Byla ještě malé dítě, kdy ji někdo sexuálně zneužil. „Toto trauma bylo hluboko ve mě. Musela jsem ho odstranit. Rozhodla jsem se, že nebudu vycházet z ničeho jiného než z lásky. Nebudu se omezovat strachy a představami jiných lidí.” Ezokněžka Svět sebepoznání Helenu Houdovou naprosto pohltil. Stále se však potýkala s krutou realitou. Rozvedla se a také sledovala, jak byl její exmanžel zatčen za podvody s cennými papíry a ze zpronevěry. Ze dne na den se ocitla bez příjmů. „Bez domova a financí jsme byli asi dva roky. Byl to jeden z nejtěžších momentů v mém životě, ale musela jsem se postavit na vlastní nohy,” svěřila se eXtra.cz. Zdroj: Youtube Odstěhovala se tak na Bali, stala se certifikovanou koučkou sexu, lásky a vztahů v Tantrickém institutu integrované sexuality a začala nabízet své služby široké veřejnosti. Na svých webových stránkách prodává kurz, který slibuje hlubší pochopení mužské životní a sexuální síly, seberozvojový a transformační program, individuální konzultace nebo sebepoznávací cesty do Egypta. „Využívám kvantovou fyziku, šamanismus, léčení zvukem, metody epigenetiky, energetické pole a mou intuici,” píše. Zároveň prodává drahé přístroje pro tvorbu alkalické vody nebo tvrdí, že si vyléčila nádor v břiše tím, že ho vyplakala. Zdroj: Youtube „Helena je schopna šířit nejznámější pseudovědecké teorie, jež byly dávno vyvráceny, nebo naznačovat řešení zdravotních problémů i bez solidních studií,” říká Martin Mikyska, který se na bývalou modelu zaměřil ve svém pořadu Mikýřova úžasná pouť internetem. Zdá se však, že Helena Houdová je konečně spokojená a přes svá životní traumata se přenesla. I ve svých třiačtyřiceti letech vypadá jako holčička. Zdroje: www.extra.cz, www.expres.cz, www.idnes.cz, www.blesk.cz, www.helenahoudova.com

