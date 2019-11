Helena Růžičková a její syn Jiří: Krásný vztah jim kazil strach z vážné nemoci

Život legendy české filmu Heleny Růžičkové nebyl procházkou růžovou zahradou. Naopak, musela ustavičně bojovat, a i když vyhrála, objevila se nová překážka. Synovo těžké onemocnění bylo tou největší.

Jiří Růžička se narodil 18. ledna 1956 a nebýt jednoho dne a jedné volby, možná by vedl jiný život a s ním i jeho rodiče, kteří o něj měli starost až do samotného konce. Helena ve své knize A tak jsem šla s životem detailně popisuje zrod svého největšího strachu, a to když syna poslala do jeslí.



,,Mateřská dovolená byla jen tři měsíce, pak musel Jirka do jeslí. Tam chytil černý kašel, vyvinulo se to v astma a celá léta s tím měl problémy.“ Černý kašel je u kojenců, dětí a starých lidí vysoce rizikové onemocnění, které může skončit i smrtí. Je jenom štěstí, že tehdy tříměsíční Jirka přežil.



Boj se životem ale sváděl každou chvilku. Stěhování do Příbrami bylo podle Heleny opravdu špatným rozhodnutím. V té době se město snažilo postavit na nohy a vyrovnat se jiným metropolím, a tak stavělo o sto šest a všude bylo spoustu prachu. Prašné ovzduší malému alergikovi vůbec nesvědčilo, byl to jeden astmatický záchvat za druhým.

Helena vzpomínala na jeden obvzlášť silný a nepříjemný astmatický záchvat, při němž se Jiříkovi nedostávalo kyslíku. Museli zavolat záchranku, která byla na místě za několik vteřin. Doktor mu pomohl konečně se nadechnout a oznámil vyděšené Růžičkové, že pokud se to ještě někdy stane, musí mu proříznout krk a udělat dýchací otvor.



Vidina, jak synovi nožem či jiným předmětem dělá otvor do krku, sužovala Helen až do synovy dospělosti. Mimo prach neblaze reagoval i na další věci, na než přicházeli až těsně po záchvatu. Helena si dávala dobrý pozor, kudy se synem chodí a co si do malého pražského bytu berou. Že ho může zabít i kytice, kterou koupila její maminka, zjistila po málem fatální reakci.



„Odpoledne byli s mojí maminkou společně na procházce a v zahradnictví koupili krásné květiny. Malý Jirka se vykoupal, květiny byly ve váze na klavíru kousek od jeho postýlky. V noci dostal alergický záchvat a začal se dusit. To způsobily ony krásné květiny." Vše ale dobře dopadlo a na seznam zakázaných věc přibyla další položka.



Zda-li si ikonická Škopková ze Slunce, seno ságy tehdy vyčítala svá rozhodnutí, která kvůli socialistickému režimu stejně nemohla změnit, se nikdy nedozvíme. Možná by se synovo astma vyvinulo i za jiných okolností a Jiří by trpěl dál.