Je známo, že Helena Růžičková muže velmi přitahovala, milenci či nějakým flirtem si hlavu nelámala. Románek prožila i s pohledným americkým zpěvákem, o němž snila nejedna mladá kráska, a jehož tragická smrt je ve složce „nevyřešené případy“. Jiskra mezi nimi přeskočila ve filmu „Zpívej, kovboji“.

Svérázná, dobrosrdečná a bodrá Helena Růžičková (1936-2004), která upřímně říkala, co si myslí, měla dle vzpomínek blízkých a přátel obrovské srdce. Svůj život spojila s režisérem Jiřím Růžičkou, po jeho smrti se na sklonku života ještě zasnoubila se svým velkým kamarádem, hercem Václavem Glazarem, svatbu jim překazila její smrt. Není žádnou pomluvou, když prozradíme, že si jako vdaná paní užívala přízeň mužů a milostných románků.

Nikdy se jimi netajila a vždy tvrdila, že manželovi nikdy nevěrná nebyla, protože uznávala jen „duševní“ nevěru. Svá milostná vzplanutí a postelové hrátky měla prý pod kontrolou, vždy dbala na to, aby to neohrozilo její manželství, ač údajně byli prý i muži, kteří by kvůli ní klidně rozpoutali Trojskou válku.

V socialistickém bloku byl severoamerický pohledný zpěvák hvězdou v 70. a 80. letech. Jeho život provází pro-východní postoj, okolnosti jeho úmrtí pak nejasnosti. Pochází z Denveru, kde se narodil 22. září 1938. Na střední byl vynikající atlet, přivydělával si jako countryový a rokenrolový zpěvák v barech. V devatenácti se přestěhoval do Los Angeles, kde navštěvoval kurzy herectví a díky svému vzhledu se dostal do televize. Ke konci 50. let začal dobývat horní příčky hitparád. Zdálo se, že se rodí nová hvězda herecká a pěvecká hvězda.

V 60. letech se vydává na turné do Jižní Ameriky, kde se především v Chile a Peru stává nesmírně populární, koncertuje, vyprodává stadiony, ale také zpívá zdarma v chudinských čtvrtích a věznicích. Stává se tam populárnější než Elvis Presley a v jeho životě nastává obrat. Údajně ho poznání bídy a nesvobody v Latinské Americe, kde tehdejší režim podporuje USA, vede k prozření a zájem o „východ“ a zanevření na vládní a ekonomickou politiku své rodné země, nikoli však na lásku k ní.

V roce 1965 vystoupil na Světovém mírovém kongresu a po návratu do Argentiny byl kvůli svým názorům v 1966 ze země vyhoštěn. Téhož roku se vydává na turné do zemí bývalého Sovětského svazu, kde se stává naprostým miláčkem zvaným tоварищ рок-н-ролл – soudruh rock’n’roll. Získává smlouvu na nahrávání u společnosti Melodia. Mnozí si na něho i jeho jméno jistě vzpomenou – je to Dean (Cyril) Reed.

Milostná aférka

Zatímco se v těch letech utíkalo ze socialismu na západ, Dean se stal pro „východ“ symbolem přeběhlíka ze západu. V roce 1973 se natrvalo usadil v tehdejší NDR, kde začal režírovat, zahrál si zhruba ve dvaceti filmech, nahrál třináct LP a koncertoval po Evropě. Svou popularitu si přirozeně získal i v Československu, kde nejen zpíval, ale i nahrával.

V roce 1981, jakož i autor scénáře, režíroval komediální western Zpívej, kovboji, který byl natočen ve východoněmecko-rumunské koprodukci. Sám se obsadil do role lehkomyslného kovboje Joa, hlavní roli Benyho svěřil svému kamarádovi Václavu Neckářovi. Šerifku v něm hrála Helena a její syn Jiří byl jejím zástupcem.

Během natáčení mezi Helenou a „Rudým kovbojem“, což byla jedna z několika Deanových přezdívek, přeskočila jiskra. Temperamentní herečka ho prý naprosto omámila. Začali se scházet a údajně spolu prožili krásný tajný románek, on se do ní zamiloval a její ctitelé, kterých měla v Německu nepočítaně, prý jen tajně záviděli.

Tiché hlubiny němým svědkem

Američan, který zavrhnul kapitalismus, měl v zemích východního bloku dveře dokořán. Nikdy nebylo jisté, zda byl skutečně jen naivní idealista, či jen využil své výhodné situace coby superhvězdy ze západu, či na východě zůstal kvůli svým láskám. Nejenže měl několikaletý poměr s estonskou herečkou Eve Kivi, v Německu se podruhé oženil. Jeho chotí se stala Wiebke Dorndeck, s níž má dceru Natashu (*1975). Tři roky po jejím narození se však rozvedli. Jeho druhou manželkou byla východoněmecká herečka Renate Blume, s níž byl od roku 1981 až do své smrti.

Někdy v polovině 80. let se rozhodnul vrátit se do Spojených států a netajil se tím. Dne 13. června 1986 však bylo tělo tohoto tehdy sedmačtyřicetiletého zpěváka – a výborného plavce – nalezeno v jezeře Zeuthener nedaleko východní části Berlína, a jeho auto na dně jezera. Dodnes se neví, zda šlo o nešťastnou náhodu, vraždu či sebevraždu, kterou mohly zinscenovat tajné složky. Jako příčina smrti se uvádí utonutí (více viz galerie).

Spekuluje se také, že měl být agentem buď amerických, sovětských nebo německých tajných složek, ale nejsou prý konkrétní důkazy, které by nepodložená tvrzení doložily. Pokud jde o možnost sebevraždy, dle přátel byly vztahy mezi ní a Renate velmi napjaté, měla na něho donášet pro Stasi, odmítala s ním odjet do USA, tak ji nevylučují.