Jméno Heleny Růžičkové zná každý, protože je zkrátka nesmrtelná. Pamatujeme si ji jako velmi korpulentní a prostorově výraznou herečku, která ve svých nejznámějších rolí nešla pro ránu daleko. Možná vás proto překvapí, jak pohledná byla jako mladá. V této štíhlé dívence byste ji jen těžko poznali.

Není to tak dávno, co jsme vám na fotografii ukázali Helenu Růžičkovou coby malou holčičku, kterou by poznal jen málokdo.

Dnes se podíváme i na to, jak vypadala zamlada.

Nelze ale nepřipomenout její hvězdnou kariéru. Helena Růžičková se totiž stala doslova legendou, zejména díky svým nezapomenutelným výkonům v komediálních rolích. Se stejnou bravurou se ale ujímala i rolí dramatických.

Žena mnoha zájmů a talentů

Ačkoliv Helenu Růžičkovou známe převážně z filmového plátna, její umělecké kořeny sahají do úplně jiného oboru – do baletu. A je jasné, že baletky jsou velmi vytrénované a mají krásná štíhlá těla. Nejinak tomu bylo i u této slavné herečky kyprých tvarů.

Helena Růžičková se narodila v roce 1936 do rodiny s bohatým kulturním zázemím, což ji hned v mladém věku přivedlo právě k tanci a baletu, kde si vedla nadějně.

Přestože její cesta nakonec vedla jiným směrem, k herectví, je fascinující, jak široký záběr jejích zájmů a talentů byl.

Neúspěch na přijímačkách na chemickou školu ji paradoxně nasměroval k divadlu a herectví, oborům, ve kterých nakonec nalezla své pravé uplatnění. Přestože nikdy nezískala formální herecké vzdělání, její přirozený talent a charisma ji dovedly na scénu i před kameru.

Byla známá i tím, že uměla věštit budoucnost, což jí vyneslo ještě větší popularitu. Je překvapivé, že osoba tak spojená s humorem a komedií měla tuto hlubší, možná až mystickou zálibu.

Navzdory tomu, že byla vždy pověstná svým nekonvenčním chováním, což ji někdy stálo profesní příležitosti, její talent a osobnost vždy převážily.

Helena tak, jak ji neznáme

V její kariéře se objevily mnohé nezapomenutelné role, které oslovily generace diváků. Od divadelních pódií až po filmové plátno, dokázala zaujmout a pobavit široké publikum.

Poznali byste ji coby štíhlou dívenku s jemným úsměvem?

Jak je vidět, jako malá holčička byla štíhlá – což jistě můžeme přičítat její baletní a taneční aktivitě. Ale formu si udržela ještě jako dospívající dívka i jako mladá herečka.

Pro české publikum je však Helena Růžičková ztělesněním vtipu, humoru a dokonalého perfektního herectví. Známe ji však většinou z rolí pozdějších, kdy už její postava byla daleka tomu, jak vypadala v dětství a mládí.

Co bylo důvodem pro to, že herečka tak moc přibírala a občas zase krátkodobě hubla? Věděli jste, že celkem za dobu působení v televizi zhubla 766 kilogramů? Její kamarádka, spisovatelka Marie Formáčkova tvrdila, že Helena Růžičková vždy chtěla být štíhlá: „Ona si vždycky psala, jakou drží dietu. Za život zhubla dohromady 766 kilo.“ Jenže občas možná zhubla, ale pak ji její apetit zase postupně vehnal do spárů nadváhy. Jiný kamarád, režisér Václav Vorlíček, zase líčil historku, kdy byla herečka schopna spořádat všechna jídla z jídelního lístku v restauraci, odshora až dolů.

Asi nejblíže pravdě je ale režisér Zdeněk Troška, který s Helenou hodně spolupracoval. Ten řekl, že začala tak výrazně přibírat až po narození syna Jirky, a vlastně se nikdy nezjistilo proč. Až po dlouhé době lékař zjistil, že měla vrozenou srdeční vadu, kvůli které zadržovala vodu v těle vodu.

Jak si všichni pamatujeme, před smrtí pak totiž zase výrazně zhubla – na 72 kilogramů! – a to bylo právě poté, co prodělala operaci srdce. „Volala mi domů a říkala: Hovno tlustá, zatopená sem byla!“ vzpomínal Troška.

Řekněte, poznali byste jí jak štíhlou?

close info YouTube, Public domain / YouTube, Public domain zoom_in V její kariéře se objevily mnohé nezapomenutelné role, které oslovily generace diváků. Od divadelních pódií až po filmové plátno, dokázala zaujmout a pobavit široké publikum. Poznali byste ji coby štíhlou dívku ve fotkách v naší galerii?

Na svou cestu vzpomíná i sama herečka v tomto videu z roku 2003:

